Istanbul Photo Awards 2018" Sergisi Açıldı (2)

Istanbul Photo Awards 2018" Sergisi Açıldı (2)

- Sergiden detaylar AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kızıldağ ile röportaj İBB Başkanı Uysal'ın konuşması Serginin gezilmesi İSTANBUL - Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2018'de ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, İstanbul Taksim...

- Sergiden detaylar
AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kızıldağ ile röportaj
İBB Başkanı Uysal'ın konuşması
Serginin gezilmesi İSTANBUL - Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2018'de ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, İstanbul Taksim Maksem Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde açıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et