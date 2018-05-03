Istanbul Photo Awards 2018" Sergisi Açıldı (2)
- Sergiden detaylar AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kızıldağ ile röportaj İBB Başkanı Uysal'ın konuşması Serginin gezilmesi İSTANBUL - Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2018'de ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, İstanbul Taksim...
- Sergiden detaylar
AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kızıldağ ile röportaj
İBB Başkanı Uysal'ın konuşması
Serginin gezilmesi İSTANBUL - Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2018'de ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, İstanbul Taksim Maksem Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde açıldı.