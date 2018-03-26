Istanbul Photo Awards 2018" Sahiplerini Buldu

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl dördüncüsünü düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards"ta Yılın Fotoğrafı ödülüne, Bosnalı foto muhabiri Damir Sagolj'ın Bangladeş'te Arakanlı göçmenlerin bulunduğu kampta çektiği "Çocuk" adlı fotoğrafı layık görüldü.

AA tarafından dördüncü kez gerçekleştirilen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) resmi sponsorluğunu üstlendiği Istanbul Photo Awards'ın kazananları belli oldu.

İstanbul'da 18-21 Mart'ta bir araya gelen uluslararası jüri, 22 ülkeden 27 fotoğrafçıyı ödüllendirdi.

Yılın Fotoğrafı ödülünü, Bosnalı foto muhabiri Sagolj, Bangladeş'te Arakanlı göçmenlerin bulunduğu kampta çektiği "Çocuk" adlı fotoğrafıyla layık bulundu.

Öte yandan Kevin Frayer, Getty Images için çektiği Rohingya konulu seriyle Seri Haber dalında birinciliği elde etti.

Tekil Spor kategorisinde birincilik ödülünü Lukas Schulze "Yüzücü mü Balık mı?" adlı fotoğrafıyla kazanırken, Pavel Volkov, Vechernaya Moskva Newspaper için çektiği "Talai Hikayesi" başlıklı seriyle Seri Spor alanında birinciliği aldı.

Malezyalı fotoğrafçı Muhamed Fathil Asri, New Straits Times Press için çektiği fotoğrafıyla Tekil Doğa&Çevre birincisi olurken, Seri Doğa&Çevre kategorisinde Marcus Yam, Los Angeles Times için çektiği seriyle birinciliğe layık görüldü.

Andrew McConnell, Panos Pictures için çektiği seriyle Seri Portre kategorisinde, Rus fotoğrafçı Sergei Stroitelev de Seri Günlük Yaşam kategorisinde birinci oldu.

Bu yıl 28 yaş altı Genç Fotoğrafçı ödülü, Filipinli fotoğrafçı Ezra Acayan'a verildi.

Yine bu yıl Seri Doğa&Çevre kategorisinde Rodrigo Cabrita ve Seri Günlük Yaşam kategorisinde Anastasia Rudenko onur ödülüne layık görüldü.



Istanbul Photo Awards yarışmasında ödül kazanan fotoğraflar, yarışmanın her yıl yayımlanan albümünde yer alacak ve yurt içi ile yurt dışında açılacak sergilerde fotoğraf ve sanatseverlerle buluşacak.



Yarışmanın jürisini oluşturan, uluslararası haber fotoğrafı dünyasının önde gelen temsilcileri, alanında isim yapmış fotoğrafçıların yarışmaya başvurduğunu ve her yıl hem başvuru sayısının hem de fotoğraf kalitesinin arttığını belirtti.

Yılın Fotoğrafı seçilirken fotoğrafı gördükleri anda ortak bir kanaatin oluştuğunu dile getiren jüri üyeleri, Istanbul Photo Awards'ın yılın en önemli olaylarını ve hayatın farklı yönlerini ortaya koyan fotoğrafları ödüllendirmesinin çoğu zaman çok zor koşullarda görev yapan foto muhabirlerine maddi ve görünürlük anlamında çok önemli bir destek verdiğini ve genel olarak da görsel basına ciddi katkılar sunduğunu kaydetti.



Uluslararası jüri

Yarışmanın jürisinde, geçen yıl da yer alan Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, Getty Images'in ödüllü spor baş fotoğrafçısı Cameron Spencer, NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges de Keerle, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul bulunurken, bu yıl jüriye önemli iki yeni isim daha eklendi.

Takie Dela'nın Görsel Direktörü Andrei Polikanov ve geçen yıl Yılın Fotoğrafı ödülünün sahibi Frederic Lafargue, Istanbul Photo Awards jürisine ilk defa katıldı.



Ödüller

Istanbul Photo Awards yarışmasında Yılın Fotoğrafı'nı çeken foto muhabiri 10 bin dolar para ödülünün sahibi olacak.

Ayrıca, her kategorinin birincileri 8'er bin, ikincileri 5'er bin, üçüncüleri 3'er bin dolar para ödülü kazanacak. Genç Fotoğrafçı ödülü bu yıl ikinci kez verilirken, ödül sahibi 3 bin dolar alacak.