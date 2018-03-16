Istanbul Photo Awards 2018'e Doğru

Anadolu Ajansı (AA) tarafından dördüncü kez düzenlenen Istanbul Photo Awards 2018 için geri sayım başlıyor.

Fotoğraf alanında dünyaca tanınmış isimlerinden oluşan jüri, kazananları belirlemek için bu yıl 18-21 Mart tarihlerinde İstanbul'da toplanıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) sponsor olduğu yarışma, uluslararası fotoğraf dünyasının profesyonellere açık en önemli yarışmaları arasında yer alıyor.



Bu sene de yoğun ilgi gördü

1 Kasım 2017-31 Ocak 2018 tarihlerinde web sitesi üzerinden başvuruları alınan yarışmaya foto muhabirleri 125 ülkeden yaklaşık 37 bin fotoğraf gönderdi.



Istanbul Photo Awards 2018'in kazanan fotoğrafları, yarışmanın resmi fotoğraf albümünde yer alacak ve yurt içi ile yurt dışındaki önemli şehirlerde açılacak sergilerde fotoğrafseverlerle buluşacak.



Jüri fotoğrafçılık sektörünün tanınmış isimlerinden oluşuyor



Geçen yıl da yarışmanın jürisinde yer alan Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, Getty Images'in ödüllü spor baş fotoğrafçısı Cameron Spencer, NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges de Keerle, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul'un yanı sıra bu yıl jüriye önemli iki yeni isim daha eklendi.



Uluslararası alanda en önemli haber fotoğrafı editörlerinden Andrei Polikanov ve geçen yıl "Yılın Fotoğrafı" ödülünün sahibi olan Frederic Lafargue, Istanbul Photo Awards jürisinde ilk defa yer alacak.