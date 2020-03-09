İSTANBUL "Petrol fiyatları böyle kalırsa enflasyon düşer" "Petrol fiyatları böyle kalırsa enflasyon düşer"Gül KABA-Ömer HASAR/ ' Petrol fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu söyleyen Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Türkiye'de petroldeki her 10 dolarlık düşüş ekonomiye 4 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor.

"Petrol fiyatları böyle kalırsa enflasyon düşer"

Gül KABA-Ömer HASAR/ ' Petrol fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu söyleyen Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Türkiye'de petroldeki her 10 dolarlık düşüş ekonomiye 4 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor. 30-40 dolarlık bir düşüş olduğunu ve devam ettiğini düşünürsek 10 milyar dolardan fazla getirisi olacak. Bundan benzin fiyatları da olumlu etkilenecektir. Enflasyonu ise 1,5-2 puan kadar aşağıya çekebilir' dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları yüzde 30'luk düşüşle 31 dolara kadar geriledi.

OPEC üyeleri 1,5 milyon varil kesinti önerirken, OPEC+ üyesi Rusya bunu kabul etmeyerek, rezervlerinin fiyat düşüşüne hazırlıklı olduğunu aktardı. Suudi Arabistan ise buna karşılık ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını ise küresel ekonomik büyüme beklentilerini ve dünya genelinde ham petrol tüketimini olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

'PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ GEÇİCİ'

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, petrol fiyatlarındaki düşüşü değerlendirerek, başta Türkiye olmak üzere Rusya ve diğer ülkeleri nasıl etkileyeceğini yorumladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş geçici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yalçın, 'İnşallah kalıcı olur. Çünkü, kalıcı olması petrol üretmeyen ama tüketen ülkeler için önemli bir adımdır' diye konuştu.

RUSYA NEDEN 'HAYIR' DEDİ?

Petrol fiyatlarının maliyet açısından bakınca yüksek seyrettiğini aktaran Prof. Dr. Yalçın, 'Rusya'nın ihracat hacminin yüzde 80'ini petrol ve doğalgaz oluşturuyor. Rusya kabul etseydi ekonomisi olumsuz etkilenecekti. O yüzden Rusya bu teklife 'hayır' dedi. Toplantıdan anlaşma çıkmayınca da petrol fiyatlarında sert bir düşüş oldu? ifadelerini kullandı.

Ani düşüşün beklenmediğini vurgulayan Prof. Dr. Şenay Yalçın, fiyatlardaki düşünün, petrolü hem ihraç eden hem de ithal eden ülkeler açsısından farklı sonuçları olacağını söyledi.

ÇİN'DE KORONAVİRÜS KAYNAKLI PETROL TÜKETİMİ DÜŞTÜ

'Fiyatlardaki düşüsün geçici olacağını düşünüyorum çünkü Rusya ani karar alabilir' diyen Prof Dr. Yalçın, arz talep dengesinin menfaatlere dayandığını dile getirdi. Prof. Dr. Yalçın, 'Çin'de meydana gelen koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı alışverişlerde önemli aksamalar oldu. Böyle olunca Çin'in petrol tüketimi azaldı. Virüsten etkilenen havayolları şirketlerinin uçuş seferlerini azaltması tüketimi de düşürdü. Tüketim azalınca fiyatlar düşmeye başladı' dedi.

'YILLIK ENFLASYON 1,5-2 PUAN DÜŞEBİLİR'

Türkiye'nin petrol ve doğalgazda dışa bağımlı olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, 'Türkiye'de petroldeki her 10 dolarlık düşüş ekonomiye 4 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor. 30-40 dolarlık bir düşüş olduğunu ve devam ettiğini düşünecek olursak 10 milyar dolardan fazla ekonomiye direk getirisi olacak. Benzin fiyatları çok fazla düşmese bile olumlu etkilenecektir. Ancak yıllık bazda enflasyonu 1,5-2 puan gibi aşağıya çekebilir. Petrol fiyatlarındaki düşüş hem dünya borsalarını etkileyecek hem de faizlerin düşmesine neden olacaktır. Dünyada ve Türkiye'de olumlu yönde düşüşlerin meydana geleceğini düşünüyorum' diye konuştu.

RUSYA FİYAT DÜŞÜŞÜNDEN NASIL ETKİLENECEK?

Prof. Dr. Şenay Yalçın, petrol fiyatlarındaki düşüşten Rusya'nın üretimi kısmaması durumunda fazla etkilenmeyeceğini söyleyerek, 'Fakat üretimi kısarsa olumsuz yönde etkilenecektir. Çünkü petrol ve doğalgaz Rusya'nın ana ihraç kalemini oluşturuyor' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ALTERNATİF ENERJİYE YÖNELDİ

Böyle ani düşüşler ve yükselişlerin ülkelerin uzun vadeli plan yapmasına neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Yalçın, 'Türkiye son yıllarda enerjiyi çeşitlendirmek açısından önemli adımlar attı. Bu tip hızlı düşüşler ve çıkışlarda fazla olumsuz etkilenmemek için alternatif enerji kaynaklarını devreye almaya başladı' dedi.

Kaynak: DHA