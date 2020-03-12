İstanbul Perakendeciler Derneği: Stok sorunu yok, fırsatçılığa izin vermeyeceğiz İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, "Yerel perakendeciler olarak İstanbul'daki halkımızın tamamına hitap eden 2 bine yakın marketimizde fiyat artışlarına ve fırsatçılığa izin vermeyeceğiz.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, "Yerel perakendeciler olarak İstanbul'daki halkımızın tamamına hitap eden 2 bine yakın marketimizde fiyat artışlarına ve fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Ülkemizde yeterli ürün vardır ve stok sorunu yoktur." dedi.

Güzeldere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de yeni tip koronavirüs tespitinin ilk kez yapıldığına dair açıklaması sonrası gıdadaki fiyat artışlarına ve mevcut stok durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin başta Avrupa olmak üzere dünya genelindeki çok sayıda ülkeden daha önce önlem aldığını ve sürecin başarılı şekilde yürütüldüğünü dile getiren Güzeldere, ancak sosyal medyada oluşturulan endişe atmosferinin insanları paniğe yönelttiğini söyledi.

Güzeldere, bağlı bulundukları Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün'ün de belirttiği gibi tüm yerel marketlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadeleyi artırdıklarını anlattı.

İnsanların Türkiye'de ilk virüsün görüldüğü haberini alır almaz alışverişe, makarna, un,maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünleri almaya yöneldiğini anlatan Güzeldere, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul genelinde 41 üyesi, 30 bine yakın çalışanı ve 2 bine yakın şubeyle hizmet veren İstanbul PERDER üyeleri, satış noktalarında ürün, mekan ve personel hijyenine ilişkin gerekli tüm önlemleri almış ve gerekli tüm hijyenik ürünlerin yeterli stoğunu yapmış durumdadır. Tedarik sürecinde farklı sorunların yaşanmaması adına, üretici ve tedarikçi firmalarla temasa geçerek tedbirlerimizi paylaşıyoruz."

"Fırsatçılığa izin vermeyeceğiz"

Güzeldere, alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin marketlerden yana müsterih olmalarını talep ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel perakendeciler olarak İstanbul'daki halkımızın tamamına hitap eden 2 bine yakın marketimizde fiyat artışlarına ve fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Ülkemizde yeterli ürün vardır ve stok sorunu yoktur. Tüketiciler nezdinde mağduriyet yaratan fiyat artışı gibi durumları önlemek adına, yerel perakendeciler olarak üretici ve tedarikçilerimizle iş birliğinde içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz.Tüketicilerin bu tür süreçlerde 'ihtiyacın kadar al, her zaman uygun al' anlayışını benimseyerek dikkatli ve duyarlı olmasını umuyoruz."

Güzeldere, tüketicilerden, ihtiyaçları çerçevesinde alışveriş yapmalarını ve fahiş fiyatlı ürün satışı yapılan mecralardan uzak durmalarını istedi.

Aldıkları tedbir kararlarını üyeleriyle paylaşarak çalışanlar, kişisel hijyen ve dezenfektasyon malzemelerinin kullanımını zorunlu kıldıklarını dile getiren Güzeldere, müşterilerin satış noktalarını ziyaretleri sırasında fiziksel temasta bulunabilecekleri alanlarda gerekli önlemler alarak dezenfektan kullanımlarını teşvik ettiklerini söyledi.

Güzeldere, süreci yakından takip ettiklerinin altını çizerek, tüm bileşenlerin ve müşterilerin sağlığını güvence altına almak için yeni önlemler geliştireceklerini sözlerine ekledi.

Market işletmecileri de fırsatçılardan şikayetçi

Öte yandan, bazı market işletmecileri de daha önce ürün alıp stokladıklarını iddia ettikleri toptancılardan ve aracılardan şikayetçi.

Avcılar Firuzköy'de market işleten Adnan Çiftçi, virüsün Türkiye'de rastlandığına dair açıklamadan sonra marketlerin müşteri akınına uğradığını, zaman zaman talepleri karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

Bu süreçte ürünlere herhangi bir fiyat farkı yapmadan tüketicilere ürün sunma gayreti içinde olduklarını dile getiren Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak virüsün halkta panik oluşturacağını düşünerek daha önce ürün alıp stoklayan aracılar, toptancılar var. Bu kişiler virüsün görüldüğünün açıklanmasından itibaren bizlere geliyor, en çok talep edilen ürünleri yüksek fiyatlara satmaya çalışıyor. Buradan hem tüketicilere hem de meslektaşlarıma, bu kişilere fırsat verilmemesine ve yeterli stokların olduğuna dair çağrıda bulunuyorum."

Kaynak: AA