İSTANBUL-PENDİK'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

PENDİK, D-100 Karayolu'nda dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Pendik Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadıköy istikametinde seyreden bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önündeki araca çarptı. Kazaya 4 otomobil karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Tülin Akbulak ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, Kadıköy istikametinde yoğunluk oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA