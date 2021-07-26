İSTANBUL-PENDİK'TE KORKUNÇ OLAY: FİDYE İÇİN ÖLDÜRÜP ÜZERİNE BETON DÖKTÜLER
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL-PENDİK'TE KORKUNÇ OLAY: FİDYE İÇİN ÖLDÜRÜP ÜZERİNE BETON DÖKTÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'TE yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 5 kişiyi fidye için rehin tutan kişiler bir kişiyi öldürüp, üzerine beton döktü.

PENDİK'TE yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 5 kişiyi fidye için rehin tutan kişiler bir kişiyi öldürüp, üzerine beton döktü.

Olay, Güllübağlar Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, Afganistan uyruklu beş arkadaş yurt dışına çıkmak için yabancı uyruklu bir başka kişiyle iletişime geçti. Bu kişide beş arkadaşı yine yabancı uyruklu 2 kişiye yönlendirdi. Daha sonra beş arkadaş Pendik'te bulunan gecekonduya götürüldü, burada telefonları ve paraları alınan kişiler yaklaşık 5 ay boyunca gecekonduda rehin tutuldu. Rehin tutulan kişilerden biri olan Raşid M.'nin ağabeyi Golboddin M. ile iletişime geçen kişiler 5 bin 600 Euro fidye karşılığı Hamid Y.,Ornid H., Mustafa R., Muhammed G.'yi serbest bıraktı. Raşid M.'yi ise ellerinde tutan fidyeciler işkence yaptıktan sonra öldürdükleri Raşid M.'yi evin bahçesine gömdü ve ardından kaçtı.

ARKADAŞLARI POLİSE İHBAR ETTİ

Raşid M.'nin arkadaşları polise giderek durumu anlattı. Polis ekipleri ev ve çevresinde inceleme yaptı ancak herhangi bir şeye rastlamadı.Ev sahibi Ekrem Karaaslan evin bahçesine baktığında beton dökülmüş olduğunu görünce polise giderek ihbarda bulundu. Tekrar eve gelen polis ekipleri bahçede gösterilen noktada iş makinesiyle kazı yaptı. Yapılan kazıda Raşid M.' nin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşanan olayı anlatan ev sahibi Ekrem Karaaslan: " Bunlar bizim kiracıydı 4 kişi. Bunlar geldi kira istediler bende verdim. 5- 6 ay gariban görünüyorlardı, yardım ettik. 10- 12 gün var yani baktım sivil ekipler geziyor. Bu insanlar nerde dediler. Dedim burada oturuyorlar. Ondan sonra geldim baktım beton atmışlar. Bende betondan şüphelendim. Çamçeşme Karakolu'na gittim ifade verdim. Dedim burada bir şey mi var. Beton atmışlar ceset falan olmasın dedim. Ekip arkadaşlarda bana dediler, bir hafta bekleyin. Bakalım geliyorlar mı gelmiyorlar mı? Bir hafta 10 gündür kayıplar. Kimse gelip giden olmayınca biz burayı kazdık. Ekiple beraber kazdık ceset çıktı burada. Onları yakalamışlar. Bir kardeşi işkence çektirmişler. Ütüyle vücudunun hepsini yakmışlar. O kaçmış, bırakmamışlar. Yani burada değil dışarıda öldürmüşler, getirmişler. Gece burada gömmüşler. Başka yerde öldürmüşler. Artık haraç mı istemişler, para için mi öldürmüşler bilmiyorum" diye konuştu. Polis ekiplerinin olayı gerçekleştirdği düşünülen 2 yabancı uyruklu kişiyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL-PENDİK'TE KORKUNÇ OLAY: FİDYE İÇİN ÖLDÜRÜP ÜZERİNE BETON DÖKTÜLER
İSTANBUL-PENDİK'TE KORKUNÇ OLAY: FİDYE İÇİN ÖLDÜRÜP ÜZERİNE BETON DÖKTÜLER
İSTANBUL-PENDİK'TE KORKUNÇ OLAY: FİDYE İÇİN ÖLDÜRÜP ÜZERİNE BETON DÖKTÜLER
İSTANBUL-PENDİK'TE KORKUNÇ OLAY: FİDYE İÇİN ÖLDÜRÜP ÜZERİNE BETON DÖKTÜLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tunus'ta göstericiler Nahda Hareketi'nin genel merkezine yürümeye çalışıyor
Tunus'ta göstericiler Nahda Hareketi'nin genel merkezine yürümeye çalışıyor
Son dakika haberi | Malezya polisi, Bitcoin madenciliğinde kullanılan cihazların üstünden silindirle geçti
Son dakika haberi | Malezya polisi, Bitcoin madenciliğinde kullanılan cihazların üstünden silindirle geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Seda Bakan Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Aytaç Kara Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL-PENDİK'TE KORKUNÇ OLAY: FİDYE İÇİN ÖLDÜRÜP ÜZERİNE BETON DÖKTÜLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 11:23:51. #1.15#

title