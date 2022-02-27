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İSTANBUL-PENDİK'TE KARI KOCA EVDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Pendik'te Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen kadın ile kocası evde ölü bulundu.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - Pendik'te Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen kadın ile kocası evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Olay yerine gelen polis, evde hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi ile karşılaştı. Denizci olduğu belirtilen koca ile Ukrayna uyruklu eşinin ölüm nedeni ile ilgili polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

İSTANBUL-PENDİK'TE KARI KOCA EVDE ÖLÜ BULUNDU

İSTANBUL-PENDİK'TE KARI KOCA EVDE ÖLÜ BULUNDU

İSTANBUL-PENDİK'TE KARI KOCA EVDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Osmangazi, Orhangazi, Ukrayna, Pendik, Güncel, Haberler

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