İSTANBUL - PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRAN KİŞİ KARAKOLA GELDİ- 2

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR- İSTANBUL DHA

Pendik'te trafik tartışmasında hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran kişi, ifade vermek için polis merkesine geldi.

Pendik'te trafikte yol verme tartışması nedeniyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel adlı iki kişi, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırmıştı. Saldırıya uğrayan çiftin şikayeti üzerine Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi.

Görüntü Dökümü:

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-İfade vermeye gelen kişi

Kaynak: DHA