İSTANBUL - PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRAN KİŞİ KARAKOLA GELDİ- 1
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHAPendik'te trafik tartışmasında hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran kişi, ifade vermek için polis merkesine geldi.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Pendik'te trafik tartışmasında hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran kişi, ifade vermek için polis merkesine geldi.
Görüntü Dökümü:
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-İfade vermeye gelen kişi
Kaynak: DHA
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