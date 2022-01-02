İSTANBUL-PENDİK'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ 1 YARALI

ANKARA (DHA) - PENDİK' te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 19.20 sıralarında Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmdat Güzelbey yönetimindeki 34 ACL 321 plakalı hafif ticari araç, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araç içerisindeki sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.