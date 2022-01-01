Pendik'te hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Pendik'te hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK' te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çarparak devrildi.

İSTANBUL (DHA) - PENDİK' te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 19.20 sıralarında Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmdat Güzelbey yönetimindeki 34 ACL 321 plakalı hafif ticari araç, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araç içerisindeki sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.


- İstanbul
Pendik'te hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Pendik'te hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Pendik'te hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Pendik'te hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Pendik'te hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Pendik'te hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Pendik'te hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

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