İSTANBUL-PENDİK'TE ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 5 YARALI

İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te otomobil sürücüsü karşı istikametinden gelen elektrikli motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobil bir bisikletliye ve yayaya çarparken kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 21: 30 sıralarında Sapanbağları Mahallesi Adil Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Yusuf Ç. Yönetimindeki 41 AAF 693 plakalı otomobil, Zafer T.'nin kullandığı elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bir bisikletliye ve karşıya geçen bir kadın yayaya çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi ve diğer üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın görgü tanığı Ömer Karakuş "Ben burada taksiden iniyordum. Siyah otomobil hızlı bir şekilde yukarıdan geliyordu. Galiba alkollülermiş. Aşağıdan da elektrikli bisiklet geliyordu. Kafa kafaya çarpıştılar. Yaya olan bir kadın vardı. Maalesef o da ağır şekilde yaralandı. Onun dışında birde bisikletli bir arkadaş vardı. O da hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobildeki iki kişi ağır yaralıydı. Onun dışında motor sürücüsünün durumu bayağı kötüydü. Bilinci falan da kapalıydı. Sanırım yaya olan kadının da ayakları kırıldı. Toplamda beş yaralı var. 4'ünün durumu ağır. Bisikletli olanın durumu biraz iyiydi." ifadelerini kullandı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.