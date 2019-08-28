İstanbul-pendik'te drone ile trafik denetimi

İstanbul-pendik'te drone ile trafik denetimi

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Pendik'te trafik denetimi yapıldı.

28.08.2019 12:15
İstanbul-pendik'te drone ile trafik denetimi

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Pendik'te trafik denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Kurtköy TEM otoyolunda sürücülere 'Emniyet Kemeri', 'Şerit İhlali' ve 'Cep Telefonu'yla konuşanlara yönelik saat 09.30 ile 10.30 saatlerinde denetimler yapıldı. Drone da kullanılarak yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 24 araç sürücüsüne toplam 2 bin 808 lira ceza yazıldı.

İstanbul-pendik'te drone ile trafik denetimi
Kaynak: DHA
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