İSTANBUL-PENDİK'TE DAMADINI ÖLDÜREN KAYINPEDER TUTUKLANDI Pendik'te kızı ile boşanma aşamasında olan damadı Yahya Fırat Abacan'ı silahla öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan Ayhan B., "Altsoydan akrabayı kasten "öldürmek" suçundan tutuklandı.

Pendik'te kızı ile boşanma aşamasında olan damadı Yahya Fırat Abacan'ı silahla öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan Ayhan B., "Altsoydan akrabayı kasten "öldürmek" suçundan tutuklandı.

Pendik'te 1 Eylül'de kızı ile boşanma aşamasında olan damadını silahla öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan Ayhan B., emniyet işlemlerinin ardından hakkında başlatılan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgusunda kızının maktül Yahya Fırat Abacan'ın kızı ile üç yıl önce evlendiğini, iki çocukları olduğunu söyleyen Ayhan B., damadı ile kızının anlaşamadığını, boşanma aşamasında olduklarını söyledi. Ayhan B. sorgusunda, "Evlendiklerinden beri geçimsizlikleri vardır. Bu nedenle bana, kızıma ve aile üyelerimizi husumet beklemektedir. 2018 yılında evimizi silahla taramış ve bununla ilgili olarak hakkında soruşturma açılmıştı" dedi.

Damadının kızına yönelik çok sayıda darp ve tehdit olayı olduğunu öne süren Ayhan B., "Kızım boşanmak istediği için Fırat'tan şiddet gördü. Boşanma ihtimali karşısında fiilen ayrıldıkları dönemlerde kızıma sahip çıktığım için Fırat bana husumet besledi. 2.5-3 ay önce kızımı dövmüş. Bunu öğrendikten sonra kızımı çocukları ile birlikte alarak konutuma getirdim. Biz bu şekilde yaşıyorduk" dedi.

KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİNİ HATIRLAMADI

Olay günü oğlunun çağırması üzerine Pendik'te bulunan işyerine gittiğini söyleyen Ayhan B., "Dükkanda oğlum ve damadım vardı. Dükkana vardığımda Fırat, 'Önce karımı sonra çocukları öldüreceğim, sonra da gelip sizi öldüreceğim' şeklinde sözlerle tehdit ve hakaret etti. Buradaki sebep kızımın Fırat aleyhine yaptığı tehdit ve darp eylemine ilişkin başvurularıydı. Konuşmasında kızımın şikayetlerini geri çekmesini istiyordu. Kendisine düzelene kadar kızımın şikayetini geri almayacağını söyledim. Belinde tabanca vardı. Belinde silah olduğu halde tehdit ve hakaret ederek kızımın bulunduğu aile apartmanına gitmek üzere dükkandan ayrıldı. Kızıma ve torunlarıma bir şey yapacağı düşüncesiyle aracımla aynı yöne doğru yola çıktım. İşyerinde bulunan ruhsatlı tabancamı da yanıma aldım. Eve vardığımda Fırat'ın 'çıkın dışarı, çocuklarımı çıkarın dışarı' şeklinde bağırdığını duydum. Aracımdan indim. Fırat kendi aracına doğru giderek sol ön kapıdan binerek aracının torpidosuna yöneldi. Torpidodan silah çıkararak üzerime geleceği düşüncesi ile belimdeki tabancayı çektim ve Fırat'ın aracına doğru hedef gözetmeden ateş ettim. Onun ateş etmesine engel olmak maksadıyla. Aramızda 1.5-2 metre mesafe vardı. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Fırat'a kurşun isabet edip etmediğini kontrol etmedim. Kızım ve torunlarımı alarak Kaynarca'ya gittim. Polisler gelerek beni aldı. Fırat'ın öldüğünü polisten öğrendim. Amacım Fırat'ı öldürmek değildi. Olay nedeniyle çok pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Ayhan B., savcılık sorgusunun ardından, "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgusunda kendisini savunmak için damadına ateş ettiğini söyleyen Ayhan B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep etti. Mahkeme, Ayhan B'nin, "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA