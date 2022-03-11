Pendik'te buzlanan yolda TIR devrildi

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'de kuru bakliyat taşıyan TIR, yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda devrildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pendik Sanayi Mahallesi Dedepaşa Caddesi'nde saat 09.15 sıralarında 27 ACT 027 plakalı TIR'ın sürücüsü Halil Boranlı, buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyere çaparak yan yatan TIR'ın dorsesinde yüklü kuru bakliyat yola saçıldı. Kaza bölgesine gelen itfaiye ekipleri, TIR'ın kupasına sıkışan sürücüyü çıkardı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Boranlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik polisleri TIR'ı ve dorsesinden yola saçılan kuru bakliyatı kaldırmak için çalışma başlattı.