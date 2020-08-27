İSTANBUL-PENDİK'TE AMBULANS ŞOFÖRÜNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
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İSTANBUL-PENDİK'TE AMBULANS ŞOFÖRÜNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Pendik'te lastik değiştirdiği sırada ambulans şoförüne kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

27.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:43

Pendik'te lastik değiştirdiği sırada ambulans şoförüne kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bacağından yaralanan sağlık çalışanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Anılar Sokak'ta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sokak içerisinde bulunan özel bir şirkete ait ambulansın sol arka tekeri kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tarafından bıçaklandı. Ambulans şoförü Yusuf Durak, bir süre sonra durumu fark edip patlak olan lastiği değiştirmek istedi. Yusuf Durak lastikle uğraştığı sırada, kimliği bilinmeyen bir başka kişi arkadan gelerek Durak'a iki el silahla ateş açtı ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bacağından yaralanan ambulans şoförüne ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları olay yerinde yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Bacağından yaralanan ambulans şoförü Yusuf Durak, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Durak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri sokak içerisinde, Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri de sağlık çalışanını yaralayan kişiyi yakalamak için inceleme başlattı. Ambulansın lastiğini değiştirmeye gelen İzzet Fidan, "Ambulans şoförü bizim müşterimiz. Lastiği bıçaklamışlar. Sonra aralarında tartışma çıkmış. Ardından şoföre silah ile ateş açmışlar." diye konuştu. Serkan Altun ise, "Silah sesleri duyduk. Balkona koştuğumuzda ambulans şoförünün yaralandığını gördük. Yanında da ambulansta çalışan abla vardı. 'Çok kanaması var, yardım edin' diye bağırıyordu. Vuran kişi de kaçmış." İfadelerini kullandı.

İSTANBUL-PENDİK'TE AMBULANS ŞOFÖRÜNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Kaynak: DHA

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