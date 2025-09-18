Haberler

İstanbul PENDİK su kesintisi! 18-19 Eylül İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul PENDİK su kesintisi! 18-19 Eylül İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Pendik ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Eylül İstanbul Pendik su kesintisi saatleri...

Pendik su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

PENDİK SU KESİNTİSİ

İSKİ Pendik su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: DOĞU MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 18.09.2025 15:15:13

Tahmini Bitiş Tarihi: 18.09.2025 18:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

