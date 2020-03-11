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İSTANBUL Pegasus, 'koronavirüs' önlemlerini duyurdu

Pegasus, 'koronavirüs' önlemlerini duyurduİSTANBUL, (DHA) - Pegasus Hava Yolları, son dönemde tüm dünyada tedirginlik yaratan yeni tip koronavirüse karşı aldığı önlemleri açıkladı.

11.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:45
İSTANBUL Pegasus, 'koronavirüs' önlemlerini duyurdu

Pegasus, 'koronavirüs' önlemlerini duyurdu

İSTANBUL, (DHA) - Pegasus Hava Yolları, son dönemde tüm dünyada tedirginlik yaratan yeni tip koronavirüse karşı aldığı önlemleri açıkladı. Alınan önlemler kapsamında Pegasus filosunda yer alan uçaklar, sıklığı artırılmış şekilde ve uluslararası standartlarda, uçak üreticilerinin talimatlarına uygun olarak dezenfeksiyon işlemine tabii tutuluyor, koltuk başlıkları düzenli olarak değiştiriliyor.

Alınması gereken önlemler ve uygulanması gereken prosedürler hakkında derinlemesine bilgilendirilen Pegasus ekiplerinin; tüm süreci büyük bir hassasiyet, profesyonellik ve hakimiyetle yönettikleri ifade edildi. Dış hatlardan gelen uçuşlarda Pegasus kabin ekipleri tarafından misafirlere Halk Sağlığı Yolcu Tanıtım formları dağıtılıyor ve formların misafirler tarafından doldurulması sağlanıyor. Doldurulan formlar ise uçağın inişini takiben ilgili birimlere iletiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde, bu uçuşlarda seyahat etmiş misafirlere olası bir durumda daha kolay ulaşılması sağlanıyor. Ayrıca uçaklarda Pegasus kabin ekipleri ve misafirler için koruyucu maskeler de hazır bulunduruluyor.

'HERGÜN BİNLERCE MİSAFİR TAŞIMANIN SORUMLULUĞUYLA HAREKET EDİYORUZ'

Pegasus kabin ekiplerinin uçağa yolcu alımı esnasında ya da uçuş sırasında hastalık belirtisi gösteren bir misafir olması halinde izleyecekleri adımların netlikle belirlendiğini ifade eden Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, 'Sağlık Bakanlığımız büyük bir titizlik ve hassasiyetle bu süreci yönetiyor. Biz de her gün binlerce misafirimizi taşımanın verdiği sorumlulukla hareket ediyor ve üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getiriyoruz' dedi.

Önceliklerinin her zaman, her koşulda misafirlerini emniyetli bir şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırmak olduğunun altını çizen Mehmet T. Nane, 'Şirket olarak, son dönemde tüm dünyada endişeyle takip edilen yeni tip koronavirüse karşı önlemlerimizi aldık. Uçaklarımızın uluslararası standartlarda dezenfeksiyon işlemine tabii tutulmasından dezenfeksiyon sıklığının artırılmasına, tüm ekiplerimizin konuyla ilgili bilgilendirilmesinden koltuk başlıklarının düzenli olarak değiştirilmesine kadar alınan bu önlemler, misafirlerimizin seyahatleri sırasında endişelerinin giderilmesi ve virüsün olası yayılımının önlenmesi için alındı' şeklinde konuştu.

İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR

İran, İtalya ve Irak'a yapılacak uçuşları da karşılıklı olarak iptal ettiklerini dile getiren Mehmet T. Nane, 'Misafirlerimizin mağdur olmaması bizim için çok önemli. Misafirlerimiz, 7 Mart 2020 tarihinden önce alınan ve 31 Mayıs 2020 tarihine kadar olan tüm yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarını 29 Ekim 2020 tarihine kadar olan bir uçuşla değişiklik hizmet ücreti ödemeden değiştirebilir ya da ücretsiz olarak açığa alabilirler.' dedi ve ekledi: 'Uçuşların yanı sıra genel müdürlük kapsamında da bir dizi önlem aldık. Ofisimiz dezenfekte ediliyor, iş güvenliği departmanımız çalışanlara periyodik bilgilendirme ve güncellemeler yapıyor. Farkındalığı artırmak ve korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek amacıyla seminerler de düzenliyoruz. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji bölümü uzmanlarının gerçekleştirdiği bu seminerler, intranet sistemine yükleniyor ve tüm şirket çalışanları dilediği zaman izleyebiliyor. Yeni tip koronavirüsün global olarak en kısa sürede kontrol altına alınması ve yaşanan tedirginliğin artık son bulması en büyük temennimiz. Bu vesileyle tüm misafirlerimize emniyetli, sağlıklı, iyi uçuşlar diliyorum.?

İSTANBUL Pegasus, 'koronavirüs' önlemlerini duyurdu

Kaynak: DHA

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İSTANBUL Pegasus, 'koronavirüs' önlemlerini duyurdu

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