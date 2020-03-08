İSTANBUL-Pazara kadın eli değdi
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Sabancı Holding, Carrefour, Güncel

İSTANBUL-Pazara kadın eli değdi

KADIN üreticiler tarafından satışa sunulan Üretici Pazarı'nda yer alan tohumdan yaş sebze-meyveye, yerli besiden balık ve deniz mahsullerine kadar birçok ürün büyük ilgi gördü.

08.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:07
İSTANBUL-Pazara kadın eli değdi

KADIN üreticiler tarafından satışa sunulan Üretici Pazarı'nda yer alan tohumdan yaş sebze-meyveye, yerli besiden balık ve deniz mahsullerine kadar birçok ürün büyük ilgi gördü.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, tohumdan yaş'sebze meyveye, yerli besiden balık ve deniz mahsullerine kadar yerli üretime verdiği desteği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın üreticilerin katılımıyla 'Üretici Pazarı'nda kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında geçen sene CarrefourSA tarafından başlatılan, kadın üreticilerin yer aldığı Üretici Pazarı'na vatandaşlar bu yıl da büyük ilgi gösterdi. Üretici Pazarı, CarrefourSA'nın İstinye Hipermarketi'nde kapılarını açtı.

"KADINLARA FİNANSAL DESTEK SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Üretici Pazarı'nı gezen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yüzde 35'i kadın çalışanlardan oluşan bir marka olarak kadına değer verdiklerini, üreten ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan her kadına destek olmaya özen gösterdiklerini belirtti. Kutay Kartallıoğlu, 'Bu sene ikinci kez yapıyoruz. Geçen yıl ilgiden çok memnun kaldık. Bundan sonra geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin her yerinden kadın üreticiler buraya ürünlerini getiriyorlar. Tüm kadın üreticileri desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü kadın elinin değdiği yerden özel işler çıkıyor. Buradaki lezzetlerin hepsi Anadolu'nun dört bir yanından geliyor. Biz olabildiğince bu ürünleri raflarımıza almaya, büyütmeye, bu işletmelere finansal destek sunmaya devam edeceğiz' dedi.

TÜKETİCİ DOĞRUDAN ORGANİK ÜRÜNE ULAŞIYOR

Tüketicinin ürünü doğrudan üreticiden alma fırsatı bulduğunu belirten Kutay Kartallıoğlu, 'Bu onlar için ilk defa müşteri ile buluşma açısından önemli. Tüketici de bu ürünlerin pek çoğunu market rafında bulamıyor. Ama şu anda farklı bir ürünü bizzat üreticiden temin edebiliyor' diye konuştu.

Üretici Pazarı'nda geliştirdiği ürünü tüketiciyle buluşturan Ebru Şimşek Aslan, 'Kuzenlerimle birlikte organik pazar gezerken bu ürünü evlere ve müşteriye nasıl hızlıca sunabileceğimizi araştırdık. Kapalı alanda ürün yetiştirebileceğimiz cihazlar tasarladık. Bu cihazların içerisinde ot grubu çok verimli şekilde çalıştı. Tüm sistem otomatik. Her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Bizim cihazlarımızı kullanırken zirai bilgiye ihtiyacınız yok. Sistem tüm her şeyi otomatik gerçekleştiriyor. Siz sadece tohumunuzu koyuyorsunuz ve hasat zamanı mobil uygulama size uyarı veriyor ve ürünlerinizi topluyorsunuz. Market, otel ve restoran gibi yerlerde sistemlerimiz mevcut. Yakın zamanda bireysel kullanıcılar için de ürünlerimizi çıkartacağız' ifadelerini kullandı.

Yüksek protein içeren glütensiz ürünleri satışa sunduklarını belirten Binnur Semiz ise 'Kadınların dokunduğu yeri değiştiren bir gücü var. Ben bunu hiç yapamam diyen bir kadın bile bir işe ucundan dokunduğunda orası değişiyor. Anadolu kadınının da gücünü tarihimize baktığımızda da görüyoruz.

CarrefourSA'nın Üretici Pazarı'na Pales, Antre Gourmet, Baltalı, Tipi, Beta Gıda, Mayi Tuz, Safi Organik, Kedv, Bee'O Propolis, Natura, Noon, Ezgi Gıda, Ananas Juice Bar, Nuts'All, Harika Mantı, Gurme Mantar ve ForFarming katıldı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Üretici Pazarı'na katılan markaların yöneticilerine bir teşekkür plaketi takdim etti.

İSTANBUL-Pazara kadın eli değdi

Kaynak: DHA

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İSTANBUL-Pazara kadın eli değdi

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