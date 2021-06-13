İstanbul pazar gününe sakin başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul pazar gününe sakin başladı

Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan haftanın son günü sakin geçiyor.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan haftanın son günü sakin geçiyor.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde dün saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, yarın saat 05.00'te sona erecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışmaları ve tramvay alt geçidi yapımı devam eden Unkapanı'nda, trafikte sakinlik yaşanıyor.

Trafik ekipleri, D-100 ve işlek ana caddeler üzerinde belirli noktalarda sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediyor. Eminönü'nde az sayıda turist hareketliliği gözlenirken, kısıtlamadan muaf tutulan iş yerlerinin açık olduğu görüldü.

Eminönü sahilinde bazı turistler yürüyüş yaparken, bazıları da güzel havanın tadını çıkardı. Kısıtlamanın olmadığı günler olta balıkçılarının yoğun olduğu Galata Köprüsü'nün boş olduğu gözlendi.

Beşiktaş ve Taksim'de sakinlik yaşanırken, bisiklet grupları Sarıyer Sahili'nde tur attı.

Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar'da vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını gidermek için evlerinin yakınındaki esnaflardan alışveriş yaptı. Sakinliğin hakim olduğu bu ilçelerde, trafikte araç yoğunluğu yaşanmıyor.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, izin ve ikamet belgesi olmayan yabancı uyruklu şahısları gözaltına alıyor. Polis ekipleri ayrıca maske takmayan vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

İstanbul pazar gününe sakin başladı
İstanbul pazar gününe sakin başladı
İstanbul pazar gününe sakin başladı
İstanbul pazar gününe sakin başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
UKRAYNALI MODELİN ÖLÜMÜ: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
UKRAYNALI MODELİN ÖLÜMÜ: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Tam 'bitti' derken İngiltere'de her şey tersine dönmeye başladı, normalleşme adımlarının ertelenmesi gündemde
Tam "bitti" derken İngiltere'de her şey tersine dönmeye başladı, normalleşme adımlarının ertelenmesi gündemde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Bülent Turan Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tan Taşçı Hande Erçel Hasibe Eren Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul pazar gününe sakin başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.06.2021 13:12:56. #1.13#

title