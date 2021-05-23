İstanbul pazar gününe sakin başladı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftanın son günü sakin geçiyor.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftanın son günü sakin geçiyor.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "kademeli normalleşme" genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 21 Mayıs Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, yarın saat 05.00'te sona erecek.

Kısıtlamanın ikinci gününde Taksim Meydanı sessiz bir görüntü sunarken, İstiklal Caddesi'ni ise sadece turistler gerekli izin belgelerini gösterdikten sonra gezebiliyor.

Hafta içinde hem trafik hem de insan yoğunluğunun olduğu Karaköy'de de sessizlik hakim olurken, eşsiz Boğaz manzarasına sahip Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeritlerinde de az sayıda turist yürüyüş yapıyor. Bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını gezdiriyor.

Sultanahmet, Eminönü gibi tarihi alanlarda turist hareketliliği gözlenirken, burada da kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin pasaport ve izin belgeleri kontrol ediliyor.

Kent genelinde park ve bahçeler ziyaretçi girişine kapalı tutulurken, lokanta ve kafeler ise paket servisine devam ediyor.

Bazı vatandaşlar da alışveriş için mahallelerindeki market, manav, kasap ve fırınlara gidiyor.

Trafik ekipleri de kent genelindeki bazı noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre saat 12.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen