İstanbul Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu toplantısını video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiklerini bildirdi.
04.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:38
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu toplantısını video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Yerlikaya, "Evinde Kal İstanbul" etiketiyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İl Pandemi Kurulu toplantımızı, video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulunda değerlendirilecek." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA