(İSTANBUL - ÖZEL)Yağmur bulutlarının şehre gelişi havadan görüntülendi
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(İSTANBUL - ÖZEL)Yağmur bulutlarının şehre gelişi havadan görüntülendi

(İSTANBUL - ÖZEL)Yağmur bulutlarının şehre gelişi havadan görüntülendi
03.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:23

Yağmur bulutlarının şehre gelişi havadan görüntülendi Yağmur bulutlarının ilginç görüntüsü havadan görüntülendi İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren gök gürültüsünün ardından Haliç'in ünlü Panoramasının seyredildiği Pierre Loti tepesinde yağmur bulutlarının şehre gelişi görüntülendi.

Yağmur bulutlarının şehre gelişi havadan görüntülendi

Yağmur bulutlarının ilginç görüntüsü havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren gök gürültüsünün ardından Haliç'in ünlü Panoramasının seyredildiği Pierre Loti tepesinde yağmur bulutlarının şehre gelişi görüntülendi.

İstanbul'da hafta başından beri takip eden güzel hava dün akşam saatlerinde yerini gök gürültüsüne bıraktı. Sabahın erken saatlerinde Haliç'in ünlü panoromasının seyredildiği Pierre Loti tepesinde yağmur bulutların şehre gelişi havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yağmur bulutlarının görüntüsü ilginç manzaralar oluşturdu.

(İSTANBUL - ÖZEL)Yağmur bulutlarının şehre gelişi havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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