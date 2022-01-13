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(İSTANBUL - ÖZEL)Taksimetre ücretini beğenmeyen yolcu taksiciyi çileden çıkardı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

(İSTANBUL - ÖZEL)Taksimetre ücretini beğenmeyen yolcu taksiciyi çileden çıkardı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - (İSTANBUL - ÖZEL)Taksimetre ücretini beğenmeyen yolcu taksiciyi çileden çıkardı... O anlar kamerada

İSTANBUL Esenyurt'ta taksiye binen yabancı uyruklu yolcu, taksimetre fiyatının gereğinden fazla olduğunu söyleyince ortalık karıştı. Ücret anlaşmazlığı nedeniyle ikili arasında sözlü tartışma başladı. Olay anlarını telefonu ile kaydeden taksici, "Taksimetre fiyatının zamlandığını daha anlatamıyoruz" diyerek yolcuya hakaret etmeye başladı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir taksiye binen yabancı uyruklu yolcu, taksimetre fiyatının gereğinden fazla olduğunu söyleyerek parayı ödemek istemedi. Taksici, yolcuya fiyat tarifelerinin zamlandığını anlatmaya çalışsa da kadın para ödemeyi reddederken ikili arasında sözlü tartışma başladı. Yaşananlara sinirlenen taksici, "Taksimetre fiyatının zamlandığını daha anlatamıyoruz" diyerek yolcuya hakaret etmeye başladı. İkili arasında yaşanan o tartışma anları ise taksicinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İSTANBUL - ÖZEL)Taksimetre ücretini beğenmeyen yolcu taksiciyi çileden çıkardı... O anlar kamerada

(İSTANBUL - ÖZEL)Taksimetre ücretini beğenmeyen yolcu taksiciyi çileden çıkardı... O anlar kamerada

(İSTANBUL - ÖZEL)Taksimetre ücretini beğenmeyen yolcu taksiciyi çileden çıkardı... O anlar kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri

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