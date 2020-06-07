(İSTANBUL - ÖZEL)Sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptılar
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(İSTANBUL - ÖZEL)Sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptılar

(İSTANBUL - ÖZEL)Sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptılar -Koronayı unutup halay çektiler Arnavutköy'de yasak olmasına rağmen asker eğlencesi yapan onlarca vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak sokak arasında oyunlar oynadı, halaylar çekti.

07.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:10

(İSTANBUL - ÖZEL)Sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptılar

-Koronayı unutup halay çektiler

İSTANBUL - Arnavutköy'de yasak olmasına rağmen asker eğlencesi yapan onlarca vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak sokak arasında oyunlar oynadı, halaylar çekti.

Arnavutköy Kozlar Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen asker eğlencesi düzenlemek için bir araya gelen onlarca vatandaş sosyal mesafeyi hiçe saydı. Asker eğlencesine katılanlar araçlarını sokak aralarına çekerek, araçlarından açmış olduğu şarkılar ile eğlendi. Halayların çekildiği, horonların tepildiği asker eğlencesi ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar görüntülerle gözler önüne serildi.

(BT- MB-HK-

(İSTANBUL - ÖZEL)Sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptılar

Kaynak: İHA

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