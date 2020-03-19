(İSTANBUL - Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi
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Karaköy, Polis, 3. Sayfa

(İSTANBUL - Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi

(İSTANBUL - Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi Karaköy'de bir tekel bayiinde güpegündüz gasp girişiminde bulunan 4 kişi bu kadarına da pes dedirtti.

19.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:07
(İSTANBUL - Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi

(İSTANBUL - Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi

İSTANBUL - Karaköy'de bir tekel bayiinde güpegündüz gasp girişiminde bulunan 4 kişi bu kadarına da pes dedirtti. Para ve alkol isteyen gaspçılar kendilerine direnen bayii sahibini darp edip kaçtı.

Olay, Karaköy Galata şarap Eskisi Sokak'ta saat 12.0 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir tekel bayiine gelen 4 gaspçı bayii sahibinden para ve alkol istedi. Gaspçılara direnen bayii sahibi para ve alkol vermedi. Bunun üzerine gaspçılar bayii sahibinin kafasına vurarak darp etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların kendilerine doğru geldiğini gören gaspçılar kaçtı. Güpegündüz gasp girişiminde bulunan şahıslar kayıplara karıştı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan gaspçıları bulmak için çalışma başlattı.

(İSTANBUL - Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi

Kaynak: İHA

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(İSTANBUL - Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi

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