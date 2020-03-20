İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
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İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

İstanbul Halk Ulaşım Başkanı Naci Yağız,Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı öncülüğü ile başlayan dezenfektan üretimi ile Gürpınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bizler için bu dezenfektanları ürettiHaber-Kamera Müge YARIMBATMAN-Buğra BENLİOĞLUİSTANBUL,(DHA)Koronavirüs önlemleri kapsamında...

20.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:06
İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

İstanbul Halk Ulaşım Başkanı Naci Yağız,

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı öncülüğü ile başlayan dezenfektan üretimi ile Gürpınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bizler için bu dezenfektanları üretti

Haber-Kamera Müge YARIMBATMAN-Buğra BENLİOĞLUİSTANBUL,(DHA)

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Özel Halk Otobüsleri günde 10 kez dezenfekte ediliyor. Ayrıca otobüslere yolcular için el dezenfektanları da konuldu ve yolcu yoğunluğunun azalması için sefer sayıları arttırıldı. Sağlık çalışanları için ise ücretsiz ulaşım uygulaması başlatıldı.

2 SAAT ARALIKLARLA DEZENFEKTE UYGULAMASI YAPACAĞIZ

İstanbul'da toplu ulaşım kullananlar için koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Halk Ulaşım'a bağlı İstanbul Özel Halk Otobüsleri, günde 10 kere şoförler tarafından dezenfekte edilmeye başladı. Her otobüse yolcular için el dezenfektanı konulurken, yolcu yoğunluğunun azaltılması için sefer sayılarının arttırılacağı öğrenildi. Sağlık çalışanları için de ücretsiz ulaşım uygulaması başlatıldı. Konu hakkında basın açıklamasında bulunan İstanbul Halk Ulaşım Başkanı Naci Yağız, 'Hedefimiz steril seyahat imkanı sunmaktı ve bunu başardık. Araçlarımız hastane ortamı kadar steril hale getirildi. Yapılan bu çalışma ile hem şoförlerimiz hem de yolcularımız otobüs kaynaklı virüslerden tamamen korunacaktır. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı öncülüğü ile başlayan dezenfektan üretimi ile Gürpınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bizler için bu dezenfektanları üretti. İstanbul'da ki 454 araçlık filomuz ile başlangıçta 5 buçuk ton dezenfektan alımı sağladık. Bunlar tüm araçlarımıza dağıtıldı. Ayrıca dezenfeksiyon cihazlarımız ile hem yolcularımız binişte ellerini temizleyecek hem de araçlarımız her servis başlangıcında şoförlerimiz tarafından dezenfekte edilecek. Ayrıca mobil dezenfekte ekiplerimiz ile il ve ilçe belediyelerimiz de gün içerisinde dezenfekte yapacaklar diye konuştu.

Kullandığımız dezenfektanın 48 saat etkinliği olduğunu belirten Yağız, Günde minimum 10 kez dezenfekte uygulaması her bir aracımıza yapacağız. Ayrıca yolcularımız da sunduğumuz el dezenfektanları ile araç içerisine virüs taşınması engellenecek. Dediğim gibi bu araçlar artık gerçekten steril. Mikrop, virüs, bakteri hiçbir şekilde araçlarımızda bulunamaz. Hastane titizliğinde toplu ulaşım hizmeti ile yolcularımızı bu süreçte koruyacağız. Sefer artırımları ile yolcu yoğunluğumuzu azaltıyor ve sterilizasyon çalışmalarımız ile riski en aza indiriyoruz. Bu süreci el birliği ile atlatacağız dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ÜCRETSİZ TAŞIYORUZ

Yağız ayrıca sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım uygulamasına geçtiklerini de belirterek, 'Yolcularımız aracımıza ayağını attığı andan itibaren el dezenfektanını kullanabilir. Biz yolcularımızın güvenliği için hijyen uygulamalarına başladık. Birinci aşamada el dezenfektanı ile birlikte başlıyor. Sonrasında araç içerisinde her şoförümüz yaptığımız dezenfekte uygulaması ile bütün otobüsü dezenfekte ediyor. Günde 10 kere şoförlerimiz bir pompayla aracı dezenfekte edecek. Onun dışında merkez duraklarımızda da dezenfekte işlemi yapılacak. Sağlık çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Biz de onlar için bir jest yaptık, onları ücretsiz taşıyoruz dedi.

İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Kaynak: DHA

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İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

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