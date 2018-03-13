İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odasında Devir Teslim Töreni Yapıldı

İstanbul Özel Halk otobüsleri Esnaf Odası 18. olağan kongresinde Başkan seçilen ve İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan yeni başkan Göksel Ovacık, başkanlık görevini Esnaf odası eski yönetim kurulu üyesi Timur Karahancı'dan devraldı.

İstanbul Özel Halk otobüsleri Esnaf Odası 18. olağan kongresinde Başkan seçilen ve İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan yeni başkan Göksel Ovacık, başkanlık görevini Esnaf odası eski yönetim kurulu üyesi Timur Karahancı'dan devraldı.

Esnaf Odası'nda düzenlenen devir teslim töreninde görevi Eski Başkan İsmail Yüksel adına devreden Yönetici Timur Karahancı, "Bu bir hizmet nöbetidir, sektörümüz için hayırlı olsun. Yeni başkana görevinde başarılar diliyorum" dedi.

4 yıl süreyle görev yapacak olan ve Başkanlığı devralan Başkan Göksel Ovacık, seçimlerde kendisine destek verenlere teşekkür ederek hizmetlerin aksamadan daha güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Başkan Ovacık, "İnşallah yönetim kurulumuz ve İstanbul 5 şirket yöneticileri ile birlikte biriken sorunlara çözüm arayacağız. Hizmet bayrağını daha üst noktalara taşımak için yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte tüm gücümüzle çalışacağız ve esnafımıza layık olacağız. Artık geriye değil ileriye doğru bakacağız ve çözümler üreteceğiz. Esnafımızın mutlu olması için çalışacağız. Bundan sonra destek veren vermeyen tüm esnafımız bizlerle sorunlarını paylaşabilir çözüm isteyebilir" şeklinde konuştu.

Devir teslim töreninde Esnaf odasının yeni seçilen yöneticileri ile şirketlerin yöneticileri hazır bulundu. - İSTANBUL