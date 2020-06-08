(İSTANBUL - Özel) Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte" açıklamasına rağmen dehşete...
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(İSTANBUL - Özel) Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte" açıklamasına rağmen dehşete...

(İSTANBUL - Özel) Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte" açıklamasına rağmen dehşete düşüren görüntüler Mega kentin birçok ilçesindeki asker uğurlamalarında magandalar tünel kapatıp ateş açtı Yolları kesip "drift" atan şehir magandaları patinaj çekip ortalığı dumana boğdu...

08.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:24

(İSTANBUL - Özel) Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte" açıklamasına rağmen dehşete düşüren görüntüler

Mega kentin birçok ilçesindeki asker uğurlamalarında magandalar tünel kapatıp ateş açtı

Yolları kesip "drift" atan şehir magandaları patinaj çekip ortalığı dumana boğdu

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın "bir asker uğurlaması sebebiyle de 58 kişi enfekte oldu" açıklamasına rağmen İstanbul'da dün gece dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Mega kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açtı. Yol kesen magandalar otomobillerle "drift" yaparak ve patinaj çekerek terör estirirken, polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Türkiye'de korona virüsle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gruplar, asker uğurlama adı altına bir araya geldi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın "bir asker uğurlaması sebebiyle de 58 kişi enfekte oldu" açıklamasına rağmen İstanbul'da dün gece dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

Sosyal mesafeyi hiçe sayıp halay çektiler

Bağcılar, Üsküdar, Beykoz ve Sultangazi'deki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Gruptan biri ardından eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı. Hava fişekler fırlatıldığı esnada bir şahıs tabancayla havaya defalarca ateş açarak terör estirdi.

Tüneli trafiğe kapatıp havaya ateş açtılar

Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı. Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Araçlarla tünelleri trafiğe kapatan magandalar, patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken içlerinden biri de tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Trafikte yol kesip "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi de yapan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi.

Emniyet magandaların peşinde

Kentte adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaya ateş açan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte yanlama yapan, abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

(İSTANBUL - Özel) Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte' açıklamasına rağmen dehşete...

Kaynak: İHA

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