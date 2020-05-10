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İSTANBUL Özel anneler unutulmadı

İSTANBUL Özel anneler unutulmadı
10.05.2020 08:42 | Son Güncelleme: 10.05.2020 08:45

Özel anneler unutulmadıDoğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ' Engelli çocukları ve engelleri olan annelere, Anneler Günü'ne özel sürpriz yapıldı.

Özel anneler unutulmadı

Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ' Engelli çocukları ve engelleri olan annelere, Anneler Günü'ne özel sürpriz yapıldı. Evlerine kadar gidilen 'Özel' annelere çiçekler ve hediyeler verildi.

Sultangazi Belediyesi, ilçede yaşayan engelli ve engelli çocuklarına bakan anneleri unutmadı. Günler öncesinden annelere çeşitli hediyeler hazırlayarak özel annelerin adreslerini belirleyen belediye çalışanları, bugün sürpriz ziyaretle Anneler Günü'nde duygu dolu anlar yaşattı.

Özel annelere yapılan sürprizlerde Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuğba Dursun'a belediye çalışanları eşlik etti. Sürpriz ziyarette engelli çocuğuna bakan Halime Aslan evlerinin önüne gelen Başkan Dursun ve eşi ile kapıda selamlaşarak teşekkürlerini iletti. Başkan Dursun, engelli çocuğuna bakan Halime Aslan'ın Anneler Günü'nü kutlayarak çiçekle birlikte hediyeler verdi.

'SORUMLULUK BÜYÜK AMA SEVABI DA ÇOK BÜYÜK'

Başkan Dursun, Anneler Günü vesilesiyle yaşlı ve engelli anneleri ziyaret ettiklerini ifade ederek, 'Tabi onların anne olarak sorumlulukları çok büyük. Şimdi ziyaret ettiğimiz kardeşlerimizim iki tane engelli çocuğu var. Sorumluluk büyük ama sevabı da çok büyük. Çünkü o çocuğa bakabilmek o çocuğun ihtiyaçları ile ilgilenebilmek ve gönülden onun yanında olmak eminim çok önemli. Bu sebepten ötürü Allah razı olsun diyorum. Nihayetinde sizlerin evlatları ama o kardeşlerimize bakmak çok önemli. Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlarım. Anneler fedakarlıkları ile ön planda olan insanlar. Onlar oldukça biz varız' diye konuştu. Halime Aslan ise engelli çocuğu olmasının Allah'tan kendilerine hediye olduğunu ve engelli evladına bakmaktan dolayı gururlu olduğunu söyledi.

ENGELLİ ANNELERİN HEDİYELERİNİ ÇOCUKLARI ALDI

Sultangazi Belediyesi'nin Anneler Günü sürprizinde engelli olan anne Sadiye Bayram dışarı çıkamadığı için kendisine bakan kızı annesinin hediyesini alarak teşekkür etti. Başkan Dursun, Anneler Günü sebebiyle kendisiyle birlikte vatandaşların ev ziyaretlerinde yer alan eşi Tuğba Dursun'a da jest yaparak gül hediye etti ve eşinin Anneler Günü'nü kutladı.

İSTANBUL Özel anneler unutulmadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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