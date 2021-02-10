İSTANBUL -OYUNCU OYA OKAR'IN OTOMOBİLİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İSTANBUL -OYUNCU OYA OKAR'IN OTOMOBİLİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

10.02.2021 11:50 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:54
İSTANBUL -OYUNCU OYA OKAR'IN OTOMOBİLİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ARKA Sokaklar dizisinde 'Selin Komiser' rolünü canlandıran oyuncu Oya Okar'ın lüks otomobilini çalan şüpheliler yakalandı.

ARKA Sokaklar dizisinde 'Selin Komiser' rolünü canlandıran oyuncu Oya Okar'ın lüks otomobilini çalan şüpheliler yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz ay oyuncu Oya Okar'ın Beykoz'da bulunan evinin önüne çakarlı otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler, evdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdi. Evin kapısının önünde duran lüks otomobilin anahtarını ve evdeki değerli eşyaları alan şüpheliler, araç ile birlikte olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda 2 şüpheli yakalanırken, Oya Okar'ın otomobili bulundu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: ---------------Şüphelilerin adliyeye sevki

-Okar'ın bulunan otomobilinin fotoğrafı


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Osman Kavala Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Burcu Biricik Hüner Coşkuner
Spor Deniz Türüç Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTANBUL -OYUNCU OYA OKAR'IN OTOMOBİLİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 11:54:37. #1.15#
title