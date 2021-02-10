İSTANBUL -OYUNCU OYA OKAR'IN OTOMOBİLİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ARKA Sokaklar dizisinde 'Selin Komiser ' rolünü canlandıran oyuncu Oya Okar'ın lüks otomobilini çalan şüpheliler yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz ay oyuncu Oya Okar'ın Beykoz'da bulunan evinin önüne çakarlı otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler, evdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdi. Evin kapısının önünde duran lüks otomobilin anahtarını ve evdeki değerli eşyaları alan şüpheliler, araç ile birlikte olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda 2 şüpheli yakalanırken, Oya Okar'ın otomobili bulundu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: ---------------Şüphelilerin adliyeye sevki

-Okar'ın bulunan otomobilinin fotoğrafı

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı