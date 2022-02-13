İSTANBUL-OYUNCU CEMİL ÖZBAYER HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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İSTANBUL-OYUNCU CEMİL ÖZBAYER HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DEVLET Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında hayatını kaybetti.

DEVLET Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro oyunlarında yönetmenlik yapan, televizyon dizilerinin yanı sıra Hacı Bayram Veli ve Berlin Kaplanı sinema filmlerinde aldığı rollerle de tanığımız, Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Cemil Özbayer hayatını kaybetti. 67 yaşında hayatını kaybeden Özbayer için DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, mesaj yayımladı. Kurt mesajında, " "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-OYUNCU CEMİL ÖZBAYER HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL-OYUNCU CEMİL ÖZBAYER HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL-OYUNCU CEMİL ÖZBAYER HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Devlet Tiyatroları, Hacı Bayram-ı Veli, Tiyatro, Emekli, Güncel, Haberler

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