İstanbul Oyuncak Fuarı Açıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin oyuncak ithalatını azaltması, ihracatını artırması gerektiğini belirterek, "Çok yakında başbakanımız oyuncak sektörüne bir müjdeyi verecek." dedi.

Tüfenkci, Oyuncakçılar Derneği ile Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ iş birliğiyle Beylikdüzü Tüyap'ta gerçekleştirilen İstanbul Oyuncak Fuarı'nın açılışına katıldı. Burada konuşan Tüfenkci, 2016'da küresel oyuncak dış ticaret hacminin 148,6 milyar dolar civarında gerçekleştiğini kaydederek, aynı yıl küresel oyuncak ihracatının 2015'e göre yüzde 3 arttığını söyledi.

Türkiye'nin dünya oyuncak ihracatı sıralamasında 43'üncü, ithalat sıralamasında ise 21'inci sırada olduğunu dile getiren Tüfenkci, bunu tersine döndürmeleri, ihracatı üst sıralara taşımaları gerektiğini vurguladı.

Tüfenkci, oyuncağın tasarımından üretimine kadar geçen süreçlerde neler yapılabileceğini oturup konuşmaları gerektiğini kaydederek, "Bizim bu süreçlerde neler yapabileceğimizi hep beraber konuşmamız lazım. Çok yakında başbakanımız oyuncak sektörüne bir müjdeyi verecek." diye konuştu.

Türkiye'nin genç nüfusu ve ekonomik alanda geldiği nokta itibariyle oyuncak sektöründe geleceği olan bir ülke olduğunu aktaran Tüfenkci, bu nedenle oyuncak sektöründeki aktörlerin yerli üretime ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.

Tüfenkci, oyuncak ithalatında kaliteye, çocukların gelişimine katkı sunulmasına önem verilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye nüfusunun yüzde 23,5'inin çocuk olarak tanımlanan 0-14 yaş grubunda olduğunu bildirdi.

"Her türlü denetimi yapıyor, kaçakçılıkla mücadele ediyoruz"

Tüfenkci, çocukların sağlıklı ürünlerle buluşması noktasında bakanlık olarak her türlü denetimi yaptıklarını kaydederek, Ekonomi Bakanlığı'nın ithalat aşamasında, kendilerinin de iç piyasada denetim gerçekleştirdiğini anlattı.

Standartlara ve kurallara uygun üretim ve ithalat yapan firmaları koruyarak haksız rekabeti önleme noktasında öncelikleri bulunduğunu dile getiren Tüfenkci, bu nedenle son yıllarda kaçak oyuncaklarla yaptıkları mücadeleyi artırdıklarını vurguladı.

Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ürünlerin belirli standartlarda olması, kaçak oyuncaklarla mücadele edilmesi, merdiven altı üretime izin verilmemesi, standart dışı ürünlerin satılmaması gibi konularda hayata geçirilen uygulamalardan ve düzenlemelerden bahsetti.

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'nin AB direktiflerine tam uyumlu bir şekilde 4 Nisan 2017'de yürürlüğe girdiğini dile getiren Tüfenkci, "Söz konusu mevzuatla oyuncaklarda kısıtlı olan ağır metal sayısını 8'den 19'a çıkarmış bulunuyoruz. Ayrıca 55 alerjen kokunun oyuncaklarda kullanımına kesinlikle izin vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, oyuncakların ebeveynler ve çocuklar tarafından güvenle kullanılmasını teminen oyuncakların üzerinde bulunması gereken uyarılara ilişkin yeni düzenlemeleri de hayata geçirdikleri bilgisini verdi.

"3,34 milyon liralık kaçak oyuncak ve hediyelik eşya yakalandı"

Tüfenkci, üzerinde durdukları hususlardan birisinin de üç yaş altındaki çocuklara yönelik oyuncaklarda yaş sınıflandırılmasının doğru yapılıp yapılmadığı olduğunu bildirdi.

Oyuncak sektöründe ciddi anlamda denetim yaptıklarını vurgulayan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızca yapılan denetimlerde iç piyasada toplam 964 bin 172 adet ürün denetlenmiştir. Bu önemli bir rakam. Bu ürünlerin 49 bin 754 adedi güvensiz bulunmuş, diğerleri güvenli görülmüştür. 2017'de yaptığımız denetimlerde ise 53 bin 379 oyuncaktan 443 adedi güvensiz bulunmuştur. Yani 53 binin üzerinde oyuncak denetlemişiz bunun sadece 443 adedi güvensiz bulunmuş. Burada şunu memnuniyetle belirtmek isterim ki, oyuncak sektöründe yıllar içerisinde güvensizlik oranları ciddi anlamda azalmıştır. Üreticilerimiz de ithalatçı arkadaşlarımız da hem denetimler hem de toplumda oluşan hassasiyet nedeniyle bu konularda azami hassasiyet gösteriyorlar."

Tüfenkci, oyuncak konusunda sadece kendilerinin değil Ekonomi Bakanlığı'nın da ithalat aşamasında denetim yaparak riskli ürünlerin yurda girmesine izin vermediğini vurguladı.

Bakanlığın oyuncak kaçakçılığı konusunda ciddi anlamda denetimlerde bulunduğunu dile getiren Tüfenkci, geçen yıl gümrüklerde toplamda 27 olayda, 3 milyon 340 bin lira değerinde kaçak oyuncak ve hediyelik eşya yakalamasının ve tespitinin gerçekleştirildiğini anlattı.

Tüfenkci, 2017 Ağustos'ta Gümrük Muhafaza Ekiplerinin İstanbul Ambarlı Liman'ında sahte evrak kullanarak Türkiye'ye kaçak oyuncak sokmaya çalışan kişileri 320 bin liralık kaçak eşya ile birlikte yakaladığını aktardı.

Sektörün gelişmesi için ortak akıl yürüterek çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Tüfenkci, sektörü desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin oyuncak üretimi için önemli avantajları var"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz ise Türkiye'nin oyuncak ihracatının düşük de olsa ihracat yapılan ülkelerin başında İtalya, İngiltere, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinin geldiğini, bunun sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünya oyuncak ihracatından düşük pay almasının kötü olduğunu dile getiren Akyüz, ihracatı artırmak için yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.

Akyüz, Türkiye'nin oyuncak üretim üssü olması konusunda coğrafi konumu ve maliyet gibi önemli avantajlarının bulunduğunu kaydederek, özellikle yenilikçilik ve Türk dizilerinin oyuncaklara yansıtılmasıyla ihracatın artırılabileceğini anlattı.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, oyuncak sektörünün Türkiye'deki çocukları mutlu etmek gibi önemli bir misyonu olduğunu ve oyuncak kadar çocukları mutlu eden başka sektör olmadığını belirterek, "Yerli üretim artarsa ve üzerine bunu ihraç edersek bizden daha iyisi olmaz." dedi.

Hayal Tırı yola çıktı

Oyuncakçılar Derneği Başkanı Yakup Kireçci, Türkiye'nin oyuncak pazarının her yıl büyümesine rağmen hala gerilerde olduğunu, ABD'de çocuk başı 500 dolar, Avrupa'da 400 dolar, Türkiye'de 35 dolar yıllık oyuncak harcaması yapıldığını söyledi.

Bu rakamlara bakıldığında Türkiye'nin oyuncak pazarında alacağı çok yol olduğunu dile getiren Kireçci, bu kapsamda yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Kireçci, fuara bu yıl yerli ve yabancı 80 civarında markanın katıldığını kaydederek, bu yıl ilk kez Tüyap iş birliğiyle fuarı düzenlediklerini bildirdi.

Fuarın onlarca ülkeyi ağırlayacağını ve ihracata katkı sağlayacağını dile getiren Kireçci, "İstanbul Oyuncak Fuarı, önümüzdeki yıllarda uluslararası fuarlar arasında ön plana çıkacak." dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelasının kesilmesi sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Oyuncakçılar Derneği arasındaki sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Hayal Tırı" yola çıktı.

"Bir Tır Oyuncak Milyonlarca Hayaldir" söylemiyle, güvenli yarınlar için güvenli oyuncaklarla doldurulan tır, Anadolu'daki çocuklara yollandı.

Tüm oyuncak ürünleri sergileniyor

Beylikdüzü Tüyap'ta profesyonel ziyaretçilere hitap eden fuar, yerli ve yabancı 77 markanın katılımıyla 10 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor.

Peluşlardan yapbozlara, tahta oyuncaklardan dış mekan ürünlerine, zeka geliştirici oyuncaklardan robotlara kadar akla gelen tüm oyuncak ürünlerinin sergilendiği fuar, 50'ye yakın ülkeden misafir, 37 ülkeden alım heyeti ağırlayacak.

Türkiye'nin önde gelen oyuncak markalarının da yer aldığı ve 10 bin profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuar, 25 Mart'ta sona erecek.