Istanbul Oyun Festivali için geri sayım başladı!

Saatlerinizi bu festival için kurun çünkü çok eğlenceli geçecek gibi görünüyor!

Oyun ve esporun doyasıya yaşanacağı Istanbul Oyun Festivali için geri sayım başladı. Birbirinden güzel etkinliğin düzenleneceği festival için saatlerinizi ayarlayın çünkü eğlenceyi sonuna kadar yaşayacaksınız.

Geçtiğimiz sene yapılması planlanan etkinlik çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilmişti. Bu sene düzenlenecek etkinlik ise tüm espor ve oyunseverleri derinden etkileyeceğe benziyor.

Festivale ait diğer detaylar ise belli oldu. Bu yıl düzenlenecek festivalin yapılacağı lokasyon "Küçükçiftlik Park" olarak belirlendi. Festivalin yapılacağı tarihler ise "15-16-17 Ekim". Etkinliği düzenleyen şirket ise geçtiğimiz seneki organizatörü ile aynı, The Company İstanbul. Şu anlık etkinliğe dair bilinen detaylar bu şekilde. Detaylar aktarılmaya devam ettikçe sizlerle paylaşacağız.

Playerbros ekibi olarak bu festivale katılacak katılımcılara şimdiden iyi eğlenceler diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros