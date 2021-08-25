İSTANBUL-OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP DEVRİLDİ: 2 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL-OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP DEVRİLDİ: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera: Ozan URAL /İstanbul( DHA)Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halinde bulunan otomobillere çarparak devrildi.

Kamera: Ozan URAL/İstanbul( DHA)

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halinde bulunan otomobillere çarparak devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Varnalı Sokak'ta gerçekleşti. Mahsun Eris yönetimindeki 34 AJ 2352 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yokuş aşağı indiği sırada yol kenarındaki otomobillere çarparak yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mahsun Eris ve yanındaki arkadaşı Oya Demircan ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İSTANBUL-OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP DEVRİLDİ: 2 YARALI
İSTANBUL-OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP DEVRİLDİ: 2 YARALI
İSTANBUL-OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP DEVRİLDİ: 2 YARALI
İSTANBUL-OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP DEVRİLDİ: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
İBB'DEN ŞİLE'DE KAÇAK SU DOLUM YAPAN FİRMANIN HAMİDİYE'YE SU TEDARİK ETTİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İBB'DEN ŞİLE'DE KAÇAK SU DOLUM YAPAN FİRMANIN HAMİDİYE'YE SU TEDARİK ETTİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Şile'de mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi
Şile'de mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Vladimir Putin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Fahriye Evcen Merve Boluğur
Spor Muslera Gervinho Ozan Tufan Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İSTANBUL-OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP DEVRİLDİ: 2 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 11:50:04. #1.15#

title