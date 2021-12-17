Otomobil hırsızlarının yeni yöntemi; aracı çalınan kişi konuştu

Olay, 14 Aralık Salı günü Maltepe'de meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden işine gitmek için aracıyla yola çıkan İmdat Yiğit, caddede ilerlediği sırada karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne yol vermek istedi. Aracını durduran Yiğit, o sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir kişinin bacağını aracına çarptığını fark etti. İlk etapta ne olduğunu anlayamayan Yiğit, aracından çıkarak o kişiye yardım etmek istedi. Daha sonra Yiğit, yaralı olduğunu düşündüğü kişiye hastaneye götürme teklifinde bulunarak aracına aldı. Kısa bir süre ilerledikten sonra yanına aldığı kişi, telefonunu düşürdüğünü söyleyerek, İmdat Yiğit'ten telefonuna bakmasını istedi. Yiğit, araçtan inip telefonu kontrol ettiği sırada, arabasına aldığı kişi şoför kısmına geçerek otomobili çaldı. Aracının çalındığını fark eden Yiğit, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

BEN KENDİSİNE İNSANLIK YAPTIM O İSE BANA ZARAR VERDİ

YAŞI KÜÇÜK ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE 42 KEZ YAKALANMIŞ

TUTUKLANDILAR