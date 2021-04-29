İSTANBUL OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

Tam kapanmaya kısa süre kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda İstanbul'dan kaçış yoğunluğu devam ediyor.

Tam kapanmaya kısa süre kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda İstanbul'dan kaçış yoğunluğu devam ediyor.

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor. Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, işlerinden yeni çıkanlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akşam saatlerinde de akın etmeye devam ediyor. Yolcular çok sayıda valizle otobüslere binmeye çalışıyor. Bagaja valiz verme sırasında ise yaşanan yoğunlukta sosyal mesafe hiçe sayıldı. Birçok otobüs firması ise yoğunluğu karşılamak için ek sefer koydu. Tokat'a giden Selma Akkuş, "Değişiklik olsun diye, çoktandır gitmemiştim memlekete ondan gidiyorum" dedi. Tekirdağ Şarköy'e giden Sabiha Yüzgen, 17 günü geçirmek için yazlığa gittiğini belirterek, "Çalışıyorduk izini ancak aldık, toplandık, kızımda işten geliyor şu anda" diye konuştu.

"ŞU ANDA ARAÇLARDA YER YOK"Otobüs firması yetkilisi Çağdaş Çınar, "Baya bir yoğunluk var görüyorsunuz, şu anda araçlarda yer yok. Saat 7'den sonra da araç var sabaha kadar, ek seferler düzenlendi. 20 gün herhalde memleketinde kalacak insanlar. HES kodlarıyla virüslü olup olmadığı çıkıyor, olanlara bilet kesmiyorlar şu anda firmalar" dedi.

Otobüs firması çalışanı olan Barış Üstün, "Bugün üçüncü seferi yapacağız Şarköy'e. Baya bir yoğunluk var, millet kaçıyor İstanbul'dan. İstanbul'dan çamaşır teli götüren var, Şarköy'de yok ya ondan dolayı götürüyorlar" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı