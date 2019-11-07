İstanbul ormanları sonbaharın renklerine büründü

İstanbul ormanları sonbaharın renklerine büründü

İSTANBUL ORMANLARI SONBAHARIN RENKLERİNE BÜRÜNDÜHaber-Kamera Serdal ALTINTEPE İSTANBUL,(DHA)İstanbul'un ormanları mevsimin sonbahar olmasıyla sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü.

07.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:47
İstanbul ormanları sonbaharın renklerine büründü

İSTANBUL ORMANLARI SONBAHARIN RENKLERİNE BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera Serdal ALTINTEPE İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'un ormanları mevsimin sonbahar olmasıyla sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul'un ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Mevsimin sonbahar olmasıyla ormanlar sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ağaç yapraklarında ortaya çıkan farklı renk tonları eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: DHA

VİDEO: İstanbul ormanları sonbaharın renklerine büründü
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