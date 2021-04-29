İstanbul Orman Bölge Müdürü Şahin, Kırklareli'nde orman işçilerinin sorunlarını dinledi
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İstanbul Orman Bölge Müdürü Şahin, Kırklareli'nde orman işçilerinin sorunlarını dinledi

İstanbul Orman Bölge Müdürü Şahin, Kırklareli'nde orman işçilerinin sorunlarını dinledi
Anadolu Ajansı / Nihat Evren - Haberler | Güncel

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Demirköy ilçesinde orman işçileriyle bir araya geldi.

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Demirköy ilçesinde orman işçileriyle bir araya geldi.

Şahin, Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen toplantıda orman işçilerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Orman Kooperatifi Başkanı Özhan İnal, burada yaptığı konuşmada, Orman Genel Müdürlüğünün işçilik birim fiyatlarını yeniden gözden geçirmesini talep ettiklerini belirtti.

Hesaplama yapılırken günün maliyetlerinin de göz önünde bulundurulmasını istediklerini belirten İnal, "Aksi takdirde bugünün maliyetleri ile orman köylüsü yapmış olduğu işlerde hiçbir kazanç elde edemeden çalışacaktır. Bu durum köylülerde ciddi anlamda geçim sıkıntısına sebebiyet verecektir. Aynı zamanda 3 Temmuz 2020'de köylülerin elinden alınan tahsis haklarının da köylüye tekrardan verilmesi gerekir. Aksi halde bu konudaki mağduriyetin devam etmesine sebebiyet verilmektedir." diye konuştu.

Şahin de sorunların giderilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Orman köylüsünü zor durumda bırakmayacaklarını dile getiren Şahin, sorunların zamanla giderileceğini kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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