İstanbul Orman Bölge Müdürü Şahin'den Demirköy'e ziyaret
10.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:44
İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.
İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.
Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, Demirköy ilçesinin orman varlığı açısından bölgenin lokomotifi olduğunu belirtti.
Trakya'nın fidan ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bulunduğunu aktaran Şahin, üretimlerin son derece başarılı olduğunu kaydetti.
Gün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren