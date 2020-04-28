İSTANBUL-Organik turşu ve fasulyeler Silivri Gıda Bankası'na teslim edildi
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İSTANBUL-Organik turşu ve fasulyeler Silivri Gıda Bankası'na teslim edildi

Organik turşu ve fasulyeler Silivri Gıda Bankası'na teslim edildiİSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından üretilen lahana turşuları ve fasulyeler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Silivri Gıda Bankası'na teslim edildi.

İSTANBUL-Organik turşu ve fasulyeler Silivri Gıda Bankası'na teslim edildi
28.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:02

Organik turşu ve fasulyeler Silivri Gıda Bankası'na teslim edildi

İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından üretilen lahana turşuları ve fasulyeler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Silivri Gıda Bankası'na teslim edildi.

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, iyi tarım uygulamalarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Birçok farklı sebze üretimine yönelik denemelerin yapıldığı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde, iyi tarım uygulaması ile yetiştirilmiş kırmızı lahana, beyaz lahana ve domateslerden turşu yapıldı. Uygulama merkezinde üretilen 370 adet 1 litrelik beyaz ve kırmızı lahana turşusu, 34 adet 3 litrelik lahana turşusu, 64 kavanoz domates turşusu ve 120 kg kuru fasulye, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Silivri Gıda Bankası'na teslim edildi.

BAŞKAN YILMAZ: TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJELER YAPIYORUZ

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çalışmalarını değerlendiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tüm Türkiye'ye örnek projeler yürütüldüğünü ifade ederek, 'Ülke olarak, dünya olarak koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz ama biz dünyadan da hayattan da kopmadan Silivri'deki tüm faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Şuan da Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezimizdeyiz. TÜRAM, yaklaşık 500 dönüm bir arazide kurulu ve bizim burada çok çeşitli faaliyetlerimiz var. Aromatik bitkilerden tutun, atalık tohuma, sebze meyveye kadar hepsi var. Şuanda kışlık lahanalardan, karnabaharlardan yapılan turşuların yanındayız. Bu üretimlerin tamamını Silivri Gıda Bankası aracılığı ile Silivri'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Hiç ilaç kullanılmadan organik üretilen lahanalar, karnabaharlardan burada turşular kuruluyor. Daha sonra ekiplerimizce özenle hazırlanan bu ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Silivri'deki çalışmalarımızla tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyoruz' diye konuştu.

İSTANBUL-Organik turşu ve fasulyeler Silivri Gıda Bankası'na teslim edildi

Kaynak: DHA

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