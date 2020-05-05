İstanbul Öğretmen Akademileri uzaktan eğitimle devam ediyor

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen İstanbul Öğretmen Akademileri, uzaktan eğitimle devam ediyor.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen İstanbul Öğretmen Akademileri, uzaktan eğitimle devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verildiği süreçte uzaktan eğitim programlarıyla öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi için bir dizi çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda hazırlanan eğitim programlarıyla uzaktan eğitimin başladığı haftadan itibaren çalışmalarını sürdüren İstanbul Öğretmen Akademileri, öğretmenlerin sunulan içeriklere her zaman ve her yerden ulaşabilmeleri ile aynı zamanda bilgi ve deneyim paylaşım ortamı sağlıyor.

Akademiler, uzaktan eğitim çözümleriyle öğretmenlere güvenli bir sosyal paylaşım platformu ve ihtiyaca yönelik eğitim içerikleri sunarak, daha geniş kitlelere ulaşacağı anlayışıyla hareket ediyor. Akademiler ve atölyeler, uzaktan eğitim çalışmalarında öncelikli olarak mevcut yıllık programda pandemi nedeniyle yapılamayan eğitimleri webinar aracılığıyla tamamlamayı hedefliyor.

"Öğretmenlerimizin çok yönlü gelişimlerine katkı sunma gayretindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "eğitim ekosisteminin temel sütunu" öğretmenlerin gelişimini hedefleyen İstanbul Öğretmen Akademileri eğitim programlarının üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin iş birliğiyle hazırlandığını anlattı.

Öğretmenlerin desteklenmesi amacıyla hazırlanan mesleki gelişim programlarının uzaktan eğitimle hizmete sunulduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"İstanbul Öğretmen Akademileri'nde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle öğretmenlerimizin çok yönlü gelişimlerine katkı sunarak yeni ufuklar açma gayretindeyiz. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmak için zamanın ruhunu iyi okuyarak, var olan değerlerimize yenilerini ekleyip, o değerleri kurum kültürümüze ve uygulamalarımıza dahil etmemiz gerekiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitime ara vererek uzaktan eğitime geçtiğimiz bu süreçte öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız uzaktan eğitim programlarına binlerce öğretmenimiz katılıyor. Akademilerdeki eğitim faaliyetlerinin tamamı öğretmenlerimizin başvurusuyla şekillendi."

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, öğretmenlere yönelik hazırlanan mesleki gelişim programlarının uzaktan eğitim sistemine uygun yapılandırılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtten Yazıcı, öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimini her zaman ve her yerden desteklemek için dijital mecralardan da yararlanıldığına işaret etti.

Öğretmenlere sosyal medyadan canlı yayınla seminer imkanı

İstanbul Öğretmen Akademileri, öğrenmeyi tek yönlü bir akış olmaktan kurtaran, öğretmenlerin potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayacak gerekli şartların tümünü oluşturmayı ön planda tutan bir anlayışla hareket ediyor.

Çoklu öğrenme ortamlarıyla karşılıklı etkileşim içinde süren İstanbul Öğretmen Akademileri'nin Twitter hesabından canlı yayınla sunulan webinarlar, akademiye kayıtlı olmayan öğretmenler tarafından da izlenebiliyor. Canlı yayınlar bu hafta itibarıyla 25 bin 700 kişiye ulaştı.

Ayrıca, yeni başlayan canlı Instagram söyleşileri ve YouTube üzerinden yayınlarla da tüm öğretmenler, uzmanlar ve akademisyenlerle buluşabiliyor.

Kaynak: AA