İstanbul Nostalji Sokağı Ramazan Ayı Boyunca Halil Usta'ya Emanet

"Hayata Yepyeni Bir Tat" sloganı ve sıra dışı konsepti ile dünyada ilkleri içinde barındıran Ataşehir'deki Nostalji Sokağı'nda Gaziantep'in efsane ismi Halil Usta, Ramazan ayı boyunca yerel lezzetleri vatandaşlarla buluşturacak.

Gaziantep'in efsaneleşmiş ismi Halil Usta, Ramazan ayı boyunca Gaziantep mutfağının yerel lezzetlerini Ataşehir'deki İstanbul Nostalji Sokağı'nda ziyaretçiler ile buluşturacak. Gaziantep'e gitme fırsatı bulamayan ya da bu lezzetleri tekrar tatmak isteyen ziyaretçiler Halil Usta'nın, Gaziantep yöresel çorbaları, iftariyelik tabağı, fındık lahmacun, Halil Usta kaşık salatası, Halil Usta karışık kebap tabağı, havuç dilim baklavadan oluşan zengin iftar menüsünü kişi başı 115 liradan Ramazan ayı boyunca Nostalji Sokağı'nda tadabilme imkanı bulacaklar. Halil Usta'nın sadece iftar saati hizmet verecek. Zengin menüyü deneyimlemek isteyenler telefon ile arayarak rezervasyon yaptırmaları gerekecek.

"Doğru kalitede, doğru lezzetleri doğru kitlelere ulaştırmak istiyoruz"

Bu kapsamda Gaziantep'den Ramazan ayı için İstanbul'a gelen Halil Usta'nın oğlu İbrahim Halil Kör, ziyaretçilere sunacağı yemekleri kameralar karşısında gösterdi. Birbirinden güzel çeşitleri hazırlayan Halil Usta'nın veliahtı İbrahim Usta, küşleme ve kaşık salatası hazırladı. Yemekler hakkında bilgi veren İbrahim Usta, "1972'den bu yana Gaziantep'de bir lezzet çılgınlığı oluşturduk. Bunun en büyük sebeplerinden ve ana yemeğimiz zaten küşlemedir. Ramazan ayı boyunca İstanbul Ataşehir'de olacağız. İstanbullulara unutulmaz bir Ramazan yaşatmak için dolu dolu bir menüyle geldik. Menümüzde olmazsa olmazımız baharatsız sade küşlememiz, baharatlı küşleme, Halil Usta'nın dillere destan kaşık salatası, iftariyelik tabağımız olacak. Finalde de insanların ağzına böyle bir havuç dilimi sunacağız. Gaziantep mutfağını ve Halil Ustayı, bütün Türkiyeye ve dünyaya yayabilmek gayemizdir. Doğru kalitede, doğru lezzetleri doğru kitlelere ulaştırmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA