İstanbul-New York uçuşunda her yolcu Kutuplarda 9,3 metre kare buzul erimesine yol açıyor

08.08.2019 10:28

İstanbul'dan New York'a uçuşunuzda Kutuplarda 9,3 metre kare buzun erimesine yol açtığınızı biliyor muydunuz? Size iyi uçuşlar o zaman!

"Shameplane.com" (utanç uçağı) isimli bir internet sitesi bir uçak seferinde bir yolcunun çevreye verdiği zararı hesaplıyor. Bunu da bir uçuşa katılmanın Kutuplarda kaç metrekare buzul erimesine yol açtığı üzerinden gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle