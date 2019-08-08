İstanbul-New York uçuşunda her yolcu Kutuplarda 9,3 metre kare buzul erimesine yol açıyor

İstanbul-New York uçuşunda her yolcu Kutuplarda 9,3 metre kare buzul erimesine yol açıyor

'Utanç uçuşu" adlı sitenin hesaplamasına göre İstanbul’dan New York’a uçuşunuzda Kutuplarda 9,3 metre kare buzun erimesine yol açtığınızı biliyor muydunuz? Size iyi uçuşlar o zaman!

08.08.2019 10:28
İstanbul-New York uçuşunda her yolcu Kutuplarda 9,3 metre kare buzul erimesine yol açıyor

İstanbul'dan New York'a uçuşunuzda Kutuplarda 9,3 metre kare buzun erimesine yol açtığınızı biliyor muydunuz? Size iyi uçuşlar o zaman!

"Shameplane.com" (utanç uçağı) isimli bir internet sitesi bir uçak seferinde bir yolcunun çevreye verdiği zararı hesaplıyor. Bunu da bir uçuşa katılmanın Kutuplarda kaç metrekare buzul erimesine yol açtığı üzerinden gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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