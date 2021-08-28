İstanbul nem bunalttı, sahile akın ettiler
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İstanbul nem bunalttı, sahile akın ettiler

İstanbul nem bunalttı, sahile akın ettiler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ'nin yüksek nem ve sıcak uyarısının ardından bugün İstanbul'da çok sayıda kişi sahillere akın etti.

METEOROLOJİ'nin yüksek nem ve sıcak uyarısının ardından bugün İstanbul'da çok sayıda kişi sahillere akın etti. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 ila 8 derece sıcaklık artışı uyarısının ardından bugün İstanbul'da nem ile birlikte evlerde oturmak imkansız hale geldi. Bir çok kişi sahillere akın etti. Üsküdar sahiline gelenlerden bazıları denize girdi. Sahilde parkta oturanlar piknik yaptı, bazıları ise yürüdü. Kentte öğle saatlerinde bazı ilçelerde hava sıcaklığı 35 dereceye çıktı. 


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul nem bunalttı, sahile akın ettiler
İstanbul nem bunalttı, sahile akın ettiler
İstanbul nem bunalttı, sahile akın ettiler
İstanbul nem bunalttı, sahile akın ettiler
İstanbul nem bunalttı, sahile akın ettiler
İstanbul nem bunalttı, sahile akın ettiler
İstanbul nem bunalttı, sahile akın ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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