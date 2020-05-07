İstanbul narkotik polisinde 2 ilde 6 farklı operasyon
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İstanbul narkotik polisinde 2 ilde 6 farklı operasyon

İstanbul narkotik polisinde 2 ilde 6 farklı operasyon
07.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:07

İstanbul narkotik polisinde 2 ilde 6 farklı operasyon Piyasa değeri 4 buçuk milyon olan 70 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ilde 6 farklı operasyon düzenleyerek şehirler arası seyahat kısıtlamasının yaşandığı günlerde...

İstanbul narkotik polisinde 2 ilde 6 farklı operasyon

Piyasa değeri 4 buçuk milyon olan 70 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ilde 6 farklı operasyon düzenleyerek şehirler arası seyahat kısıtlamasının yaşandığı günlerde Bulgaristan sınırdan uyuşturucu madde teslim alan zehir tacirlerini yakaladı. Operasyonlar kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken piyasa değeri 4 milyon 500 bin TL olan farklı çeşitlerde yaklaşık 70 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul ve Kırklareli illerinde 15 gün içerinde 6 farklı operasyon düzenledi.

Şehirlerarası yolculuk kısıtlamasının sürdüğü günlerde uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin Edirne'nin Bulgaristan sınırından teslim aldığı 22 kilogram marihuana, Kırklareli'nin Vize ilçesinde yakalandı.

İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Sultangazi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 37 Kilogram esrar, 11 kilogram metamfetamin, 5 kilogram Eroin, 500 gram bonzai, 250 gram kokakin, 270 adet ecstasy, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddelerinin çoğaltılmasında kullanılan madde ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 19'ü Türk, 1'i yabancı uyruklu 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 5'İ adli kontrol şartı serbest bırakılırken 15 tutuklandı.

İstanbul narkotik polisinde 2 ilde 6 farklı operasyon

Kaynak: İHA

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