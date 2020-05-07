İstanbul narkotik polisinde 2 ilde 6 farklı operasyon

İstanbul narkotik polisinde 2 ilde 6 farklı operasyon Piyasa değeri 4 buçuk milyon olan 70 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ilde 6 farklı operasyon düzenleyerek şehirler arası seyahat kısıtlamasının yaşandığı günlerde...