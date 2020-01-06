İstanbul Müzik Festivali ve geleceğin müzisyenleri
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali kapsamında Yarının Kadın Yıldızları projesi, üstün yetenekli müzisyenlerin uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor.
06.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 00:06
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali kapsamında Yarının Kadın Yıldızları projesi, üstün yetenekli müzisyenlerin uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com