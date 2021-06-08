İSTANBUL ? MÜSİLAJ SEFERBERLİĞİNE ÜNLÜLERDEN DESTEK
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İSTANBUL ? MÜSİLAJ SEFERBERLİĞİNE ÜNLÜLERDEN DESTEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, Caddebostan Sahili'nden başlatılıyor.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, Caddebostan Sahili'nden başlatılıyor. Çalışmalara ayrıca ünlü isimlerde destek veriyor. Sanatçılar Pınar Altuğ ve Hakan Ural Caddebostan'da gerçekleştirilecek tören öncesinde açıklamalarda bulundu.

Pınar Altuğ, "Üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Tamamen yok edemeyeceğiz ama artmasını engellemek, birazcık baskılamak mümkün olacak. Denizler hepimizin. Doğa hepimizin. Ona saygı göstermek durumundayız. Biz sadece kullanıp gitmeyeceğiz, bizim arkamızdan da nesiller geliyor" dedi.

Hakan Ural ise "Ben uzun yıllardır böyle bir şeye ilk defa rastlıyorum. Ama yine bireysel insan ihlalinden kaynaklanan bir durum. İnşallah toplumsal duyarlılık, devletimizin de önderliğinde bunun da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

İSTANBUL ? MÜSİLAJ SEFERBERLİĞİNE ÜNLÜLERDEN DESTEK
İSTANBUL ? MÜSİLAJ SEFERBERLİĞİNE ÜNLÜLERDEN DESTEK
İSTANBUL ? MÜSİLAJ SEFERBERLİĞİNE ÜNLÜLERDEN DESTEK
İSTANBUL ? MÜSİLAJ SEFERBERLİĞİNE ÜNLÜLERDEN DESTEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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