Müsilaj seferberliği Bakan Kurum'un katılımıyla Caddebostan Sahili'nde başladı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, Caddebostan Sahili'nden başlatıldı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi 'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, Caddebostan Sahili'nden başlatıldı. Törene Bakan Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Çalışmalara ayrıca ünlü isimlerde destek verdi.

Törende konuşma yapan, Bakan Kurum, "Caddebostan Sahili'nde Marmara için hep birlikteyiz. Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilimizde, yaklaşık 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren müsilaj sorununa karşı birlik olmak, tek yürek olmak için buradayız. Sanatçılarımız, sporcularımız burada. Hocalarımız, öğrenci kardeşlerimiz burada. Yine derneklerimiz, vakıflarımız, belediyelerimiz burada. İstanbul, hepimizin sevdası. Marmara, bütün dünyanın göz bebeği. Bu yüzden bütün Türkiye'nin kalbi, yüreği burada. İstanbul'da, Marmara'da. Bugün hepimiz, tek yürek, tek ses olduk. Hep birlikte 'Marmara Hepimizin' diyoruz. Bugün; balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük deniz temizliği hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Ben bu vesileyle; Marmara bölgesinde yaşayan 25 milyon vatandaşımıza, çevre gönüllülerimize, doğaseverlerimize, Marmara sevdalılarına, İstanbul sevdalılarına, ekranları başında bizleri izleyen, on binlerce destek mesajı gönderen vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI SEFERBERLİK RUHUYLA HAREKET ETMEK DURUMUNDAYIZ"

Bakan Kurum, "Dünya, son 200 yılda, insanlık tarihi boyunca görülmemiş olaylara, büyük değişimlere şahitlik ediyor. Bu değişimlerin başında da, 90'larla beraber tırmanan ve bütün insanlığı tehdit eden, küresel iklim krizi geliyor. Tüm dünya, bugün küresel iklim değişikliğinin getirdiği birçok sorunla boğuşuyor. Doğamız, çevremiz, denizlerimiz, tüm doğal yaşam alanlarımız bizi adeta yardıma çağırıyor. Bize düşen mesuliyet, son derece açık ve net. 200 yıldır bütün bir insanlık olarak, doğadan aldığımız borcu, doğamıza geri ödemek. Bu küresel krize, afetlere ve deniz kirliliğine karşı bir seferberlik ruhuyla hareket etmek durumundayız. Çevre yatırımlarımızla, yeşil projelerimizle, çevre koruma tesislerimizle çocuklarımıza güzel bir dünya ve ülke bırakmak. Bugün tüm şehirlerimizde; milletimizi bu anlamda heyecanlandıran yaptığımız projelerimiz var, doğayla buluşturan millet bahçelerinden doğa koruma projelerine; Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi ve Sıfır Atık Mavi hareketinden modern atıksu arıtma tesislerine; bisiklet yollarından ekolojik koridorlara kadar on binlerce yeni çevre yatırımını geliştiriyor, milletimizin ve doğamızın emrine sunuyoruz, sunacağız" diye konuştu.

"KOORDİNASYON VE BİLİM KURULUMUZU BU HAFTA OLUŞTURACAĞIZ"Bakan Kurum, "İşte bugün de; milli bir mesele olan bu güzel seferberliğimizle, inşallah Marmara denizimizi en hızlı şekilde temizleyecek; en duru, en saf, en berrak haline hep birlikte yeniden kavuşturacağız. Müsilaj sorununun çıktığı ilk andan itibaren titizlikle takip ettik. 300 uzman ekibimizle 91 noktada izleme noktası belirlerdik ve hem karada hem de denizde tüm atıksu ve katı atık tesislerinde, kirlilik kaynaklarında toplam 430 denetim yaptık. ODTÜ Bilim gemimizle suyun altında ve üstünde 100 farklı noktadan numuneler aldık. Sayısı gerekten son yıllarda ender gördüğümüz 700'ü aşan bilim insanı, kurum temsilcisi, STK ve belediye yetkilisinin iştirak ettiği çok en geniş katılımlı çalıştayımızı gerçekleştirdik. Önceki gün, yine hep birlikte Kocaeli'de Marmara Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde, Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilin vali ve belediye başkanlarıyla birlikte son toplantımızı yaptık ve nihai kararlarımızı aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Haliç'i, Marmara'yı, Boğazı koruma ve temizleme tecrübesiyle hazırladığımız; Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı, kısa, orta ve uzun vadede atacağımız 22 büyük adımı, milletimizle paylaştık. Deniz temizliğine ilişkin genelgemizi Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilimize gönderdik. Marmara Denizi için koordinasyon ve bilim kurulumuzu bu hafta oluşturacağız. Bu süreci valilerimiz, belediyelerimizle birlikte, bilim insanlarımızla, üniversitelerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte ortak bir akılla yöneteceğiz. Yine, stratejik planımızı 3 ay içerisinde hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

"2021 YILSONUNA KADAR MARMARA DENİZİ'NİN TAMAMINI KORUMA ALANI İLAN EDECEĞİZ"Murat Kurum şöyle devam etti: "2021 yılsonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan edeceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Hem tarım hem de sanayi kaynaklı kirliliği durduracağız. Atıksu arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak, deniz suyu kalitesini yükselteceğiz. Arıtma tesislerimizin teknolojilerini en üste çıkaracağız. Kaçak balıkçılığa geçit verilmeyecek ve hayalet ağları temizleyeceğiz. Marmara'yı kurtarmakta kararlıyız ve kurtaracağız. Bugün tam 15 bölgede; Kadıköy Caddebostan, Tuzla Tersane, Yenikapı Açıkları, Kartal Sahilboyu, Maltepe Dolgu Alanı, Beylikdüzü Gürpınar Sahili, Kurbağalıdere, Pendik Sahilboyu, Kocaeli Körfez, Bursa Gemlik, Balıkesir Bandırma, Çanakkale Marina Bölgesi, Gelibolu, Yalova Aksa Önleri ve Yalova Tersaneler Bölgesi'nde hem karadan hem denizden temizlik çalışmalarını eş zamanlı başlatıyoruz. Bu çerçevede 25 deniz yüzeyi temizleme teknemiz, kirlilik dağılmasını önlemek için bariyer serme teknelerimiz, 18 destek botumuzla harekete geçiyoruz. Topladığımız tüm atıkları; karaya getirip sızdırmasız kamyonlarla, belediyelerimizin bertaraf tesislerine göndereceğiz. Tüm operasyon boyunca yaklaşık bin kişilik ekip çalışacak. Yine daha önce hem deniz suyu hem de müsilaj numunelerini, bilimsel olarak incelenmesi için, TÜBİTAK'a gönderdik. Farklı noktalardan yeni numuneler de alıp göndermeye devam edeceğiz"

"MARMARA DENİZİ'Nİ KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"Bakan Kurum, "Yaklaşık 2 aydır çeşitli aralıklarla başlattığımız bu büyük operasyonu 7 gün 24 saat aralıksız sürdüreceğiz. Marmara'ya kıyısı olan 7 ilimiz ve ilçelerimizle aynı anda, işte birazdan Türkiye'nin En Büyük Deniz Temizliği Hareketi'ni başlatıyoruz. 12 bin yıldır sırtında uzak diyarlardan gelen nice gemilere ev sahipliği yapan, vira bismillah diyerek denize açılan heyamola sesleriyle yelken açanlara göğsünden tonlarca rızk çıkarmış, milyonlarca insana ekmek, milyonlarcasına iş sunmuş; usanmamış, Adalar'ı göğsünde saklamış, sevenleri buluşturmuş, şairlerin, seyyahların ilham kaynağı, İstanbul'un fethinin şahidi olmuş; Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı beslemiş, Mavi Vatan'ın kolyesi, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'nin küçük kardeşi Marmara Denizi'ni kurtaracağız, Marmara Denizi'ni kaderine terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN ÇÖZÜMÜ SEFERBERLİK RUHUNDADIR"İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, perşembe günü yapılan çalışmalarla ilgili son durumu açıklayacaklarını belirtti. Yerlikaya, devamlı 20 tekne temizlik için çalıştığını belirterek, "Bir daha aynı sıkıntıyı yaşamamak adına ne yapılması gerekiyorsa çalışacağız" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Sürecin çözümü sonu olarak algılamayalım. İşin başında Bakanlığımız olmak zorunda, valiliklerimiz, belediyelerimiz olmak zorunda. Ama 30 milyona yakın nüfus bu işte çalışma yapmazsa bu işin çözümü mümkün değil. Tüm süreçlerin hassas biçimde yönetilmesi gerekir. Bu işin çözümü seferberlik ruhundadır" dedi. Konuşmaların ardından temizlik seferberliği yapılan illere canlı bağlantı yapıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı